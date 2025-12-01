Suscribete a
La Generalitat Valenciana critica al Gobierno por desbloquear «tarde y mal» los 1.700 millones del extra FLA

Hacienda da luz verde al mecanismo para cubrir el exceso de déficit tras meses de demora: «De haberse aprobado cuando tocaba nos hubiésemos ahorrado problemas, tensiones y polémicas»

María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda
María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda
Toni Jiménez

Valencia

El Gobierno central ha dado luz verde a enviar a la Comunidad Valenciana 1.693 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario que todavía no había transferido, por primera vez en doce años. Se trata de un mecanismo con el ... que la región peor financiada -junto a Murcia- por un sistema caducado durante una década cubre el exceso de déficit del ejercicio anterior.

