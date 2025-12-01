La Generalitat Valenciana critica al Gobierno por desbloquear «tarde y mal» los 1.700 millones del extra FLA

El Gobierno central ha dado luz verde a enviar a la Comunidad Valenciana 1.693 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario que todavía no había transferido, por primera vez en doce años. Se trata de un mecanismo con el ... que la región peor financiada -junto a Murcia- por un sistema caducado durante una década cubre el exceso de déficit del ejercicio anterior.

Desde 2012 se recibe un 75% del importe en julio y un 25% en diciembre. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero había retrasado su entrega este año sin fecha y sin justificación. Ante este silencio, en julio, el Gobierno valenciano pidió autorización al Ejecutivo central de Pedro Sánchez para endeudarse por valor de 1.816,5 millones de euros tras registrar impagos a las farmacias. La semana pasada, el Consejo de Ministros también autorizó a la región a formalizar operaciones de deuda a corto plazo en el mercado por un máximo de 440,5 millones.

Fuentes de la Generalitat señalan que al aprobación del extra FLA llega «tarde y mal», pues «no se trata de una concesión o un regalo», inciden, sino de «una cuestión de justicia». «Se ha ido demorando y retrasando con excusas y argumentos estériles por parte del Ministerio. De haberse aprobado cuando tocaba, nos hubiésemos ahorrado muchos problemas, muchas tensiones y polémicas inanes que no conducían a nada», sostienen, al tiempo que indican que se ha demostrado la «falta de voluntad» del Ejecutivo.

«Esperemos que en el futuro no se vuelva a dar una situación similar, para no volver a poner en riesgo el sostenimiento de los servicios públicos básicos de los valencianos, ni para volver a generar un perjuicio innecesario a los proveedores y empresas», denuncian.

Según explica el Ministerio de Hacienda en un comunicado, «la financiación otorgada por este acuerdo sobre el extraFLA -del que también se van a beneficiar la Región de Murcia y Cataluña- se realiza en unas condiciones financieras favorables que contribuyen a dotar de mayor liquidez y a reducir los costes de las comunidades autónomas beneficiadas». Se adopta, afirman, «para ayudar a la atención de operaciones comerciales pendientes de pago de las comunidades autónomas afectadas, así como para que cuenten con los recursos necesarios para cubrir sus necesidades de financiación».

El importe aprobado este lunes se suma a los 2.364 millones de euros del Fondo de Financiación acordados a inicios de marzo de este año, que se asignaron para cubrir los gastos extraordinarios no financieros como consecuencia de la dana. La Comunidad Valenciana, aseveran, «es el territorio que más cantidad ha recibido de este fondo, con más de 10.000 millones de euros en el conjunto del ejercicio».

En la misma reunión, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, ha acordado asignar a la región un total de 958,44 millones para el primer trimestre de 2026 con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas.