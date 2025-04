La Generalitat Valenciana anula un claustro de profesores que aprobó un manifiesto denunciado por «hispanofobia»

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades, y Empleo ha declarado «nulo de pleno derecho» el acuerdo del claustro de profesores celebrado en un instituto de Secundaria alicantino que había sido denunciado por la asociación Hablamos Español por las «presiones» a los docentes y por contener mensajes de «hispanofobia» en un manifiesto.

La queja formal se presentó en febrero, en plena campaña para el referéndum lingüístico en el que las familias iban a elegir entre valenciano o castellano como lengua base (vehicular) del aprendizaje de sus hijos.

Ahora, la Administración autonómica da la razón y «recuerda a la Dirección del centro» que debe actuar siempre «con diligencia, lealtad, buena fe e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones», así como mostrar una «correcta atención a sus responsabilidades y obligaciones».

Para Hablamos Español, se trata de un avance y ya habían conseguido una resolución similar en Baleares, aunque ahora es la primera en la Comunidad Valenciana donde, además, no ocurrió como caso aislado. «Fuimos advertidos por profesores de diferentes de centros de enseñanza, sobre unas convocatorias de claustro a las que estaban siendo llamado y que tenían como objeto apoyar un manifiesto favorable a las tesis del sector hispanófobo de la Comunidad Valenciana, que ha estado trabajando intensamente durante los últimos meses para minimizar la presencia del español en las aulas», han recordado.

Tal y como argumentaron en la queja presentada ante la Generalitat, «los profesores no pueden ser obligados a pronunciarse sobre cuestiones que no competen al claustro, como lo es este tipo de posicionamiento ideológico, y sin embargo, una vez convocados a un claustro por la dirección del centro, tienen el deber de asistir». En consecuencia, se les estuvo «obligando a asistir a unas reuniones de claustro contrarias a derecho», tal como ahora ha corroborado el departamento del conseller José Antonio Rovira.

Así, ha aceptado su fundamentación jurídica y ha atendido la reclamación para hacerla efectiva, en el IES Bellaguarda de Altea.

Como señaló la presidenta de Hablamos Español, Gloria Lago, cuando hicieron publica la denuncia: «Es una táctica habitual del nacionalismo lingüístico inundar el tejido social, sobre todo la enseñanza. Suelen esgrimir el apoyo de colectivos, aunque todo sabemos que, para ello, se valen de la presión y a veces incluso de la coacción».

En este contexto, la entidad resalta la importancia de poner freno a cualquier tipo de presión. «Afortunadamente hay profesores que no comulgan con la exclusión del español de la enseñanza y nos advierten para que actuemos», relatan, conscientes de que esta realidad queda más eclipsada por la de las madres y padres con sus hijos. «Habitualmente hacemos públicos los casos de familias con niños hispanohablantes afectados por la exclusión del español en la escuela, pero poco trasciende la situación de tantos profesores favorables, como nosotros, a la enseñanza en lengua materna, a la libertad de elección de lengua y a una escuela libre de adoctrinamiento nacionalista», subrayan.

Según los testimonios recabados por Hablamos Español, «estos profesores tienen que ver, día a día, como se intenta cambiar la lengua de sus alumnos y cómo se les presiona a ellos también, cómo se les arrincona, y a veces, incluso, cómo se les castiga por oponerse al discurso hispanófobo, cada vez más generalizado en la enseñanza en las comunidades con lengua regional».

De momento, con esta queja atendida por la Generalitat Valenciana y la anterior en Baleares, esta asociación considera que hay motivos para no rendirse: «Queremos que sepan que no están solos y que, al menos, no van a tener que soportar este tipo de reuniones de claustro, ya que hemos demostrado que nuestra fundamentación jurídica para anularlas es efectiva».