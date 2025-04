La Generalitat Valenciana amplía y agiliza la caza para frenar la proliferación del jabalí

La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat Valenciana amplía el calendario autorizado para la caza para que sea el mismo en toda la región y simplifica el papeleo con el fin de «incentivar las capturas porque las poblaciones de las especies de caza mayor cada vez son más elevadas», según explicaron fuentes este departamento, acerca de la nueva normativa.

Esencialmente, «extiende las medidas adoptadas para facilitar el control del jabalí al resto de ungulados silvestres presentes en la Comunidad (cabra, corzo, gamo, ciervo, muflón) incluidos los declarados especies exóticas invasoras, como el arruí o el cerdo vietnamita, así como los ejemplares de animales domésticos asilvestrados presentes en el medio natural».

En la norma se definen también las modalidades de caza deportiva (batida, gancho, al salto o en mano, a la espera y en rececho) y las técnicas de caza por razones de control y gestión que contemplan las estructuras tipo caja homologadas junto con las rondas nocturnas.

Asimismo, «se definen unos amplios periodos hábiles de caza, planificación y seguridad de las cacerías, se regula la alimentación suplementaria y la obligatoriedad del precintado de los ejemplares cazados».

Principalmente se ha «homogeneizado» la gestión que se viene realizando para «aligerar la carga burocrática» y promover la actividad ante ese problema de abundancia en algunas zonas. Así, por ejemplo, en la provincia de Valencia «las poblaciones son elevadísimas, pero hay problemas en el conjunto de la Comunidad Valenciana».

No obstante, no todos lo ven en positivo. La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de la Comunidad Valenciana (APAMCV) reclama que este personal conserve sus competencias, Además, muestra su escepticismo sobre frenar la superpoblación de estas especies. «No asegura la disminución de los daños, ya que el jabalí también se caza sin limitaciones y las poblaciones no bajan», opinan, además de otros aspectos. «Esta resolución nos aparta de la vigilancia, seguimiento y control de estas actividades que se desarrollan en el medio natural», advierten.