La Generalitat ultima un acuerdo para traer de Nueva York a Valencia obras de Sorolla

Carlos Mazón y el CEO de la Hispanic Society of America, Guillaume Kientz, en Nueva York

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado este jueves que el Ejecutivo autonómico valenciano ultima con la Hispanic Society of America «un proyecto conjunto para que la gran obra internacional de Sorolla venga a casa».

Se ha reunido con el CEO de la Hispanic Society of America, Guillaume Kientz, en una primera toma de contacto en la que también han visitado los fondos de este organismo.

En el encuentro también han participado Pilar Tébar, secretaria autonómica de Cultura, y Gemma Contreras, directora del Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación.

«Llevamos mucho tiempo trabajando con discreción, pero de forma eficaz y eficiente, en un acuerdo ambicioso y amplio que cada vez está más cerca», ha subrayado Mazón, para quien «esta visita es un paso más para que la seña de identidad que representa Sorolla la puedan disfrutar como merecen todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana».

En esta línea, ha afirmado que en las próximas semanas van a avanzar en esta negociación para llevar a buen puerto este acuerdo y ha destacado que «la voluntad de ambas partes es muy positiva para que la obra de Sorolla pueda estar en su casa natal», en Valencia.

El presidente ha puesto de relieve «la estrecha colaboración durante muchos años» entre la Generalitat y la Hispanic Society of America «en la difusión de nuestro pintor más internacional» y ha puesto como ejemplo la restauración, a través del Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación (IVCR+i), de 32 bocetos entre 2013-2015 de la serie pictórica 'Visión de España' que obtuvo el premio Europa Nostra de la Unión Europea

Así, ha añadido que ambas instituciones tienen «la visión de que este legado compartido refuerza, no solo el papel central del 'maestro de la luz' en el panorama cultural mundial, sino la importancia de Valencia como epicentro de su identidad artística».

De este modo, ha agradecido a la Hispanic Society of America «el cuidado, el realce y la promoción de la cultura española y la valenciana en particular» y ha recordado que «la primera exposición que hizo Sorolla en Estados Unidos fue la que inauguró está emblemática institución hace 116 años».

La Hispanic Society of America es un museo y biblioteca de investigación para el estudio de las artes y cultura de España, Portugal, Iberoamérica y Filipinas. Fundada en 1904 por Archer M. Huntington, alberga una gran colección de arte, literatura y objetos históricos en la que destaca principalmente la serie «Visión de España» de Joaquín Sorolla.

Más promoción exterior de empresas en EEUU

En cuanto a la misión comercial a Estados Unidos para evaluar el posible impacto de las medidas de Trump para compañías de la Comunidad Valenciana presentes en este mercado, Mazón se ha comprometido por «incrementar la promoción exterior de las empresas valencianas en EEUU para salir reforzados ante el reto arancelario»

Así lo ha trasladado durante la reunión que ha mantenido con una representación de esta mercantiles implantadas en Nueva York y New Jersey, en la que también ha participado la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, el consejero Económico y Comercial de España en Nueva York, Carlos Jiménez, y la directora ejecutiva de la Spain US Chamber of Commerce en Nueva York y Texas, Gemma Cortijo, para evaluar el impacto de los aranceles de EEUU y abordar nuevas estrategias y oportunidades junto con los sectores afectados.

El jefe del Consell ha abogado por «no abandonar la inversión y capacidad de crecimiento en Estados Unidos» y ha considerado el contexto actual como «un periodo de transición que nos va a convertir en más fuertes».

«La Comunitat Valenciana no puede renunciar a las grandes expectativas de crecimiento en este mercado», ha señalado Mazón, al tiempo que ha destacado que el tejido productivo valenciano en EEUU «está preparado para seguir luchando por ampliar su capacidadexportadora en el mercado norteamericano» y son «un furgón de arrastre» para que otras compañías de nuestro territorio puedan implantarse allí.

Así, ha considerado que el refuerzo de la presencia del tejido empresarial valenciano en EEUU «va a situar en una mejora competitiva frente a otros países y productos» y se ha referido a la «ambición» de este territorio y las empresas de la Comunitat en este aspecto.

Reunión de la delegación de la Generalitat Valenciana con empresas presentes en Estados Unidos ABC

En este sentido, ha remarcado que calidad y el buen posicionamiento de los productos valencianos en Norteamérica, como el calzado, el cerámico y el tecnológico, permitirá «resistir bien y seguir apostando por este mercado».

El president ha incidido en el apoyo del Consell por intensificar la internacionalización de las empresas valencianas en EEUU y las relaciones comerciales con este mercado con medidas como el Plan de Promoción Exterior de IVACE+i Internacional 2025 en colaboración con las principales asociaciones sectoriales de la Comunitat Valenciana.

La reunión, en la que han participado representantes de empresas valencianas en Nueva York y New Jersey de sectores del ámbito de la alimentación, sanitario, mobiliario, maquinaria industrial, azulejo, construcción y consultoría, entre otras, se enmarca en la misión institucional a EEUU del president para conocer de primera mano las necesidades de nuestro tejido empresarial en este mercado y acompañarlas en la búsqueda de apoyos y medidas específicas según sus demandas.