La Generalitat reprograma las Fiestas de la Hispanidad para los días 24 y 25 de octubre en Valencia y Elche

Las nuevas fechas de celebración serán los días 24 y 25 de octubre, con una variada programación en las ciudades de València y Elche en coordinación con sus respectivos ayuntamientos. Las fechas para Alicante y Castellón se anunciarán próximamente.
Las I Fiestas de la Hispanidad han sido organizadas con el objetivo de reivindicar los lazos culturales, históricos y lingüísticos que unen a los pueblos hispanohablantes, al tiempo que se promueven los valores de libertad, convivencia y respeto a la diversidad que caracterizan a la sociedad valenciana.
La Generalitat agradece la colaboración de los ayuntamientos implicados y la comprensión de la ciudadanía, y anima, a su vez, a participar en las actividades reprogramadas, que se desarrollarán en un ambiente festivo y de celebración compartida.
Programa de actos
Las Fiestas de la Hispanidad 2025 arrancarán el día 24 de octubre con el pregón inaugural y una variada programación que incluye actuaciones musicales, bailes populares, sesiones de DJ, desfiles de grupos de folclore hispanoamericanos, masterclass de salsa, bachata y tango, así como conciertos de bandas de música locales e internacionales.
Los escenarios estarán ubicados en los siguientes espacios: Torres de Serranos en València y en la Plaza Francesc Cantó en Elche.
El programa completo de las I Fiestas de la Hispanidad de la Comunidad Valenciana puede consultarse en el portal de Participación Ciudadana de la Generalitat GVA Participa.
