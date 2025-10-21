Suscribete a
La Generalitat reprograma las Fiestas de la Hispanidad para los días 24 y 25 de octubre en Valencia y Elche

El programa de actos incluye música, folclore, danza, desfiles, 'masterclass' y conciertos en las Torres de Serranos de València y la Plaza Francesc Cantó de Elche

La comisión de investigación del Congreso por la dana cita a Carlos Mazón el 17 de noviembre

Cartel de las actividades del Día de la Hispanidad
Cartel de las actividades del Día de la Hispanidad ABC

ABC

Valencia

La Generalitat ha reprogramado las actividades de las I Fiestas de la Hispanidad, que inicialmente estaban previstas para el fin de semana del 12 de octubre, y que fueron suspendidas ante la activación de alertas meteorológicas por lluvias y tormentas en la Comunidad Valenciana.

