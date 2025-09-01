La Generalitat propone al Gobierno «agilizar» la limpieza del alcantarillado de la dana con su empresa pública

El alcantarillado de las zonas afectadas por la dana sigue siendo una tarea pendiente en el nuevo curso político. Así, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha propuesto este lunes al Gobierno central que permita que la administración autonómica «agilice» la limpieza del alcantarillado a través de la empresa pública valenciana Vaersa.

Esta sugerencia se plantea el mismo día que la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha anunciado que el secretario de estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se reunirá este jueves con las operadoras de agua y los municipios de la zona de la riada afectados por las reparaciones de canalizaciones y alcantarillado.

Por su parte, Mazón ha indicado que este nuevo planteamiento surge «viendo que el Gobierno está acumulando retrasos» y ante una situación que «preocupa mucho» como es «el inicio de nuevo de las posibles temporadas de danas». «Esto no es una contienda ni una competición política entre la Generalitat y el Gobierno de España. Esto es la prioridad de los servicios a los ciudadanos para garantizar su seguridad», ha destacado.

A su vez, Bernabé ha subrayado en su visita a las obras de reparación en el cauce del Turia entre los municipios de Xirivella y Valencia, que la voluntad del Gobierno de España ante la situación generada por la dana es «trabajo, trabajo y trabajo y compromiso con la provincia de Valencia, en una situación que ha sido terrible, la más terrible de nuestra historia reciente, que necesitaba del músculo del Estado y por eso han sido más de 16.600 millones de euros comprometidos con la reconstrucción de la provincia».

Así, la delegada ha indicado que el Gobierno de España ha invertido 500 millones y que «sufraga y en muchos casos va a poner alcantarillado, incluso en municipios donde no había siquiera una red, que no se había construido en las últimas décadas« pero que »ha querido también contribuir a eso».

«Los valencianos nos estamos pagando la recuperación»

Asimismo, el presidente valenciano ha lamentado que el Ejecutivo central «no ha movido ni un solo papel» para las obras de los barrancos y ha denunciado que «seguimos con un Gobierno de España que está estancado con las ayudas». También ha reiterado que «los valencianos nos estamos pagando la recuperación», puesto que las reparaciones de servicios «vienen sin un euro a fondo perdido por parte del Gobierno de España».

Por otra parte, el jefe del Consell ha denunciado que dentro del contexto de «retrasos« y «falta de apoyos» hay ministras del Gobierno de España «que le echan la culpa a los afectados de no haber pedido más ayudas». «Ahora ya no es que si quieren ayuda que la pidan, ahora directamente es que no las pedís bien, no las pedís como a mí me gusta», ha ironizado.

Además, Mazón ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de generar «conflictos políticos» con los presidentes autonómicos 'populares' y ha hecho una comparación con la erupción del volcán en la isla canaria de La Palma, donde según el presidente, «no hubo ese conflicto político» porque el presidente autonómico en aquel momento era el socialista Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

En esta línea, el jefe del Consell ha denunciado que «aquí la incompetencia es evidente, porque ni en La Palma, ni en los incendios, ni en Valencia, las ayudas ni la reacción del Gobierno llegan. Pero qué casualidad que los conflictos políticos son solo contra los presidentes que somos del PP».

«Las máquinas no han parado»

Por su parte, Pilar Bernabé se ha comprometido a llevar a cabo los proyectos y ha apuntado que la garantía de cumplirlo es que se han iniciado los proyectos y los presupuestos. En esta línea, ha aseverado que «las máquinas no han parado» y el inicio del nuevo curso político «es la continuidad de un trabajo que empezó hace meses y que va a seguir imparable hasta que volvamos a tener la provincia de Valencia, no como el 29 de octubre, sino mejor».

Asimismo, la delegada ha explicado que el Ejecutivo central cuenta con «un plan estratégico de protección del territorio con una dotación de más de 500 millones de euros que van a ir destinados, precisamente, para mejorar la capacidad de nuestras infraestructuras ante unas situaciones de grandes avenidas».

«Las hemos implementado ya en algunos casos, por ejemplo, en las propias obras de emergencia que estamos haciendo. Estamos preparando las motas, los taludes, preparados para que, si viene una dana, de unas condiciones como la que hemos vivido, absolutamente extraordinarias, puedan aguantar. Estos son los retornos de los que se habla en ingeniería: se trabajaba con retornos de 500 años y, ahora, estamos trabajando con retornos de 2.000 para intentar mejorar la capacidad de todas las infraestructuras», ha concluido.

Obras de laminación para contener el agua

La delegada del Gobierno también ha subrayado la relevancia de las obras de laminación como herramienta clave para contener el agua en origen y minimizar el riesgo de inundaciones. En este sentido, ha puesto en valor el informe favorable al proyecto del barranco de la Saleta, aprobado la pasada semana, que permitirá iniciar los trámites para licitar la obra a comienzos de 2026.

Paralelamente, antes de que finalice este año, Bernabé ha aseverado que se licitará la modificación de actuaciones en infraestructuras críticas, como las previstas en el barranco del Poyo. Según ha señalado, estos proyectos necesitaban adaptarse a la realidad climática actual, marcada por danas de mayor intensidad que las previstas en el momento de su diseño original.

«Estamos trabajando en actuaciones que ya se encuentran en fase de licitación con el objetivo de proteger todo el bajo Júcar frente a posibles avenidas», ha recalcado. Asimismo, ha garantizado que el Gobierno destinará todos los recursos necesarios para reforzar las infraestructuras vinculadas a cauces y barrancos especialmente afectados por las riadas.