La Generalitat invertirá tres millones de euros en 2026 para promocionar la oferta gastronómica de la Comunidad Valenciana

El estand de la región en la feria World Travel Market de Londres acoge cerca de 400 reuniones durante los tres días del certamen

Valencia se presenta en la World Travel Market de Londres como un destino sostenible y accesible del Mediterráneo

La consellera de Turismo en funciones, Marián Cano, este jueves en la feria World Travel Market
La consellera de Turismo en funciones, Marián Cano, este jueves en la feria World Travel Market

Valencia

La Generalitat, a través de Turisme Comunitat Valenciana, incrementará en 2026 un 36% el presupuesto destinado a la promoción del programa 'Exquisit Mediterrani', que alcanzará los tres millones de euros. «La mayor inversión de la historia», que permitirá intensificar las acciones tanto en ... el mercado nacional como en el internacional.

