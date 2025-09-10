La Generalitat construirá 80 viviendas industrializadas para los afectados por la dana en Torrent y Albal

La Generalitat Valenciana ha anunciado que aprobará en el próximo pleno del Consell «el primer pliego en España» para construir cerca de 80 viviendas industrializadas. Los inmuebles, que estarán ubicados en Torrent y Albal, atenderán a personas afectadas por la dana que ... atraviesan situaciones de emergencia habitacional a causa de la tragedia acontecida el 29 de octubre.

Así lo ha avanzado el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, tras mantener una reunión con la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, el alcalde de Albal, José Miguel Ferris, y la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado.

En esta línea, el jefe del Consell ha señalado que para abordar esta actuación se van a destinar 15 millones de euros de fondos propios en el marco del Plan Vive Dana. También ha destacado que se trata de una medida «excepcional y urgente», con la que se pretende dar «una respuesta ágil y eficaz».

En concreto, en cada municipio se ubicarán 40 de estos inmuebles en parcelas de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) e integradas en el parque público de la Generalitat. Tal y como ha subrayado el presidente de la Generalitat, las viviendas estarán destinadas «prioritariamente a familias damnificadas por las inundaciones en régimen de alquiler asequible».

Asimismo, el máximo representante del Ejecutivo valenciano ha apuntado que «la industrialización de vivienda pública nos permite acortar plazos, aportar tecnologías avanzadas y ofrece una solución habitacional de calidad y sostenibles».

El plazo previsto para la finalización de las viviendas es de 15 meses: dos meses se destinarán a la presentación de ofertas, tres a la elaboración del proyecto de ejecución y los diez restantes a la construcción y entrega de la promoción

Además, Carlos Mazón ha indicado que tiene como objetivo construir 250 viviendas protegidas en localidades damnificadas por las inundaciones, motivo por el que ha asegurado que «va a continuar impulsando este Plan para en los próximos meses sacar nuevas licitaciones».

En este sentido, el jefe del Consell ha resaltado que esta iniciativa forma parte de una «estrategia integral y transversal con medidas fiscales, normativas y administrativas» para «responder a una necesidad social y facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes, familias y colectivos vulnerables».

Por otro lado, la Generalitat Valenciana ha detallado en un comunicado que estas promociones que se construirán en los municipios de Albal y Torrent, forman parte del Plan Vive para impulsar la construcción de 10.000 viviendas protegidas en la Comunidad Valenciana durante la legislatura. También ha recordado que la iniciativa se sustenta sobre la movilización de suelo público, con 317 municipios adheridos al convenio con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

Asimismo, desde la administración autonómica destacan que hay un nuevo marco normativo de vivienda protegida que ha permitido iniciar 1.000 inmuebles en menos de un año, así como la colaboración público-privada con más de 1.600 viviendas adjudicadas y en ejecución donde han participado 30 empresas. Entre las acciones en materia de vivienda también resalta la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), línea de avales para personas de entre 18 y 45 años o el incremento del Bono Alquiler, entre otras.

Por su parte, la alcaldesa de Torrent ha puesto en valor que este plan «innovador y pionero en toda España» se ponga en marcha en su municipio. «Hoy podemos decir que se nos ofrece una solución habitacional en un momento en el que todos sabemos que la vivienda es un recurso muy escaso y muy necesario», ha señalado.

En esta línea, Amparo Folgado ha indicado que esta iniciativa «no solo se dirige a quienes han perdido sus hogares por la dana, sino que también beneficiará a jóvenes que buscan acceder a un alquiler asequible en un contexto de mercado muy tensionado».