La Generalitat baraja aplazar «un par de días» el inicio del curso en varios colegios afectados por la dana

Imagen del conseller de Educación y la alcaldesa de Valencia durante la visita al nuevo CEIP de Malilla

A cinco días del inicio del nuevo curso escolar en la Comunidad Valenciana, el conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha lanzado un mensaje de tranquilidad ante la situación que sufren algunos centros educativos ubicados en las zonas afectadas por la dana del fatídico 29 de octubre, por el retraso de las obras. Rovira confía en que, a lo largo de esta semana, se puedan «ajustar» los problemas derivados del «retraso en los suministros».

Así lo ha trasladado el conseller de Educación este miércoles durante la visita a las obras del CEIP 106 Malilla, en Valencia, junto a la alcaldesa, María José Catalá.

En respuesta a las preguntas de los medios sobre las quejas de diversas entidades por el estado de las instalaciones educativas a pocos días de que comience el curso, Rovira ha indicado que «están intentado terminar esta semana para tratar que el día 8 se pueda empezar, ese es el objetivo que sigue teniendo la empresa». No obstante, en caso de no lograrse, el titular de Educación ha concretado que habría un retraso de «un par de días».

En esta línea, ha señalado que hay «dos o tres problemas que estamos terminando de ajustar estos días en dos o tres localidades afectadas por zona dana con las aulas prefabricadas, pero esperamos resolverlas en estos días».

En concreto, el Lluís Vives de Massanassa es uno de los centros donde asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) han expresado su incertidumbre sobre el comienzo del curso. Ante esta situación, Rovira ha aseverado que «están terminando de hacer todas las obras, ya que tuvieron un retraso en el suministro de los últimos materiales de cierre de la pastilla cuarta, porque el centro no son tres aulas prefabricadas, es una escuela infantil y un colegio unidos, de tres líneas».

En este sentido, el conseller de Educación ha señalado que «han tenido un retraso con unas pastillas que están intentando solucionarlo esta semana, pero estaríamos hablando a lo mejor de un día, dos días de inicio del curso de retraso, eso no es un problema para mí».

Ante esta problemática, el Ayuntamiento de Massanassa le ha ofrecido espacios alternativos para realizar las clases los primeros días. Sin embargo, Rovira ha subrayado que «no vale la pena amueblar otros espacios», puesto que «estamos hablando de un retraso mínimo». «Yo estaría nervioso si me dijeran que hasta después de un mes no pueden entrar del colegio. Estoy hablando de posibles retrasos de un día o dos», ha insistido.

Además de Massanassa, en las poblaciones de Alfafar y Algemesí la Conselleria también está «terminando los ajustes, pero porque están en fiestas».

«¿Se podría haber evitado?»

La incertidumbre de los plazos ha despertado la indignación en el AMPA del Lluís Vives de Massanassa, quienes aseguran «veían venir esta situación desde hace meses». A su vez se preguntan si «se podría haber evitado» y lamentan que son sus hijas e hijos los que «tienen que aplazar su derecho de ir a la escuela». Así, el colectivo recuerda «el retraso sistemático de las obras desde el comienzo, el pasado mes de abril».

«El Gobierno de Carlos Mazón vuelve a llegar tarde».

Por otra parte, el Sindicat de Treballadors y Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) denuncia que diez meses después de la dana, tanto «la Conselleria de Educación, como el Gobierno de Carlos Mazón vuelven a llegar tarde».

En esta línea, explican que tras la visita a las obras de los barracones de las escuelas Ausiàs March y Lluís Vives de Massanassa, el CEIP L'Orba del Parque Alcosa en Alfafar y el IES Berenguer Dalmau de Catarroja, las dos primeras fueron derrocadas en agosto y los otros dos, así como otros centros de la Ribera o Utiel, todavía esperan la demolición y reconstrucción.

El colectivo también lamenta que los docentes se encuentran en «una situación de total abandono», ya que no disponen de «escuela donde poder prepararse para la bienvenida al alumnado y el curso, sin un espacio alternativo donde trabajar y reunirse en condiciones».

Según ha detallado el sindicado, el CEIP L'Orba «todavía no tiene el final de obra, no dispone de electricidad ni conexión a internet; el patio no tiene ningún árbol, juego o dotación deportiva». Además, en el suelo hay «cables y restos de la obra que son un peligro», así como tampoco se ha realizado «la limpieza de obra». Por todo ello, señalan que «será muy complicado que el 8 de septiembre puedan empezar las clases».

Por otro lado, desde STEPV también apuntan que la situación de los colegios Ausiàs March y Lluís Vives de Massanassa «también es muy complicada» porque «quedan dos de los tres bloques de barracones de primaria para acabar las obras. Falta poner aislantes, ventanas, puertas y diferentes elementos de la construcción, así como la limpieza de obra de las escuelas, la distribución del mobiliario y el material educativo de primaria que se encuentra almacenar en el comedor».

También han alertado de que «falta la valla perimetral de ambas escuelas, la limpieza del patio que está todavía sucio de restos de la dana y la instalación de juegos y pistas deportivas». Por ello, apuntan que «muchas voces al ver el retraso de las obras dudan que puedan empezar antes de finales de mes o, incluso, en octubre».

En cuanto al IES Berenguer Dalmau de Catarroja, se encuentra reubicado en un solar «pequeño para un centro tan grande en dos pisos de barracones», y aunque las obras están finalizadas, «falta solucionar algunos desperfectos como instalar el sistema de renovación de aire de las aulas, posar las pizarras interactivas promesas que todavía no han llegado, no tienen ni ordenadores, ni internet ni wifi», indica el sindicato.