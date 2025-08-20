De ganar 250 millones a conformarse con 270.000 euros en el Euromillones por fallar un sólo número

Imagen de archivo de una administración de lotería de la Comunidad Valenciana

¿Buena o mala suerte? Que te toquen 270.000 euros nunca puede suponer un lamento, ¿o sí? Es lo que debe estar pensando un vecino de la localidad valenciana de Guadassuar, cuyo boleto del histórico sorteo de este pasado martes del Euromillones, que repartía un bote de 250 millones de euros, tiene todos los números vencedores en el sorteo, menos uno.

El suculento del premio continental, conocido como de Primera Categoría (5 números y 2 estrellas), ha sido validado en Francia, país cuya agencia tributaria no exige una tasa por ganar el dinero, así que el ganador que busca toda la nación gala no deberá pagar impuestos, como sí hubiese ocurrido en España, donde se tributa un 20%, excepto de los primeros 40.000 euros. Es decir, hubiese pagado cerca de 50 millones a Hacienda.

Pero no ha sido el caso por un único número. En España se ha validado uno de los siete boletos acertantes de Segunda Categoría (5+1), o lo que es lo mismo, de los números ganadores 24-43-41-34-31 y estrellas 8 y 6, este vencedor de plata bendecido o maldecido, según se mire, sólo ha fallado uno de estos últimos.

Así, ha pasado de ganar 270 millones a exactamente 270.238,94 euros. El boleto ha sido validado en la administración de lotería estanco de la calle Gran Vía 56, ubicada en la localidad valenciana de Guadassuar, a unos 40 kilómetros de la capital del Turia y con apenas 6.000 habitantes. Según su gerente, Noemi, en declaraciones a Las Provincias, considera que el acertante es vecino y cliente habitual del pueblo, puesto que en agosto solo abre los lunes.

Resultado Euromillones 19 de agosto

La recaudación del sorteo de este martes 19 de agosto fue finalmente de 88.396.631,40 euros. El reparto de premios ha quedado de la siguiente manera.

1ª CATEGORÍA (5 + 2) 1 acertante 250.000.000,00 euros

2ª CATEGORÍA (5 + 1) 7 acertantes 270.238,94 euros

3ª CATEGORÍA (5 + 0) 7 acertantes 38.515,68 euros

4ª CATEGORÍA (4 + 2) 78 acertantes 1.076,63 euros

5ª CATEGORÍA (4 + 1) 1.150 acertantes 134,52 euros

6ª CATEGORÍA (3 + 2) 2.489 acertantes 65,70 euros

7ª CATEGORÍA (4 + 0) 2.286 acertantes 50,27 euros

8ª CATEGORÍA (2 + 2) 38.081 acertantes 15,09 euros

9ª CATEGORÍA (3 + 1) 47.427 acertantes 13,51 euros

10ª CATEGORÍA (3 + 0) 105.829 acertantes 11,28 euros

11ª CATEGORÍA (1 + 2) 214.362 acertantes 6,74 euros

12ª CATEGORÍA (2 + 1) 734.877 acertantes 6,19 euros

13ª CATEGORÍA (2 + 0) 1.622.924 acertantes 4,52 euros

En el próximo sorteo del Euromillones del viernes 22 de agosto se jugará un fondo garantizado de 17 Millones de euros para los acertantes de Primera Categoría (5 + 2).