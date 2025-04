Gan Pampols, sobre la reconstrucción tras la dana: «No esperen milagros porque en esto no existen»

El vicepresidente segundo del Consell y conseller para la Reconstrucción de la Comunidad Valenciana, Francisco José Gan Pampols, ha confiado en poder comenzar la desescalada de la emergencia provocada por la dana del pasado 29 de octubre la próxima semana «si no ocurre nada anómalo».

De este modo lo ha manifestado a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este miércoles, en la que ha detallado que los indicadores que permiten decidir cuándo se pasa del nivel 2 de emergencia al 1 indican que se podría avanzar «probablemente» la semana que viene. Estos datos, ha precisado, tienen que ver con las afecciones principales, la seguridad, el acceso a los servicios básicos, la educación o la sanidad.

Así, según Pampols, la desescalada se producirá «progresivamente, no en todos los sitios a la vez», para «avanzar» en el proceso de recuperación tras las inundaciones de hace dos meses. Al respecto, ha confiado en que los avances en este proceso «no durará mucho».

En cualquier caso, el vicepresidente ha garantizado que «en ningún caso» la bajada a nivel 1 de emergencia conlleva la retirada de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de las zonas afectadas, que podrá seguir desplegada «mientras tenga tareas propias». «Pueden seguir, por supuesto», ha remarcado.

«Podemos estar en nivel 1, porque de 879 garajes en total censados, 765 están limpios, 70 están en progreso y 44 están pendientes. ¿Hace falta todo el Ejército para los 44 pendientes? No. ¿Se tiene que quedar quién? Se puede quedar una parte de las empresas contratadas por la Diputación y los elementos especializados de la UME que pueden realizar la misma tarea. ¿Por qué? Pues porque tenemos el doble de capacidad, emplearemos en la mitad de tiempo», ha expuesto.

Plan de recuperación

En este marco, el Consell ha aprobado el decreto que fija los términos de referencia para la elaboración, impulso, seguimiento y control del Plan de Recuperación Económico-Social destinado a mitigar los daños provocados por la dana. Se trata de una planificación de tres fases: diagnóstico, planificación e implementación y seguimiento.

El vicepresidente ha pedido «paciencia», que es precisamente «lo único que no tienen las personas que están sufriendo esta situación», porque, según ha advertido, estos planes «no tienen una plasmación inmediata sobre el terreno». «No esperen milagros porque en esto no existen. No se ven aparecer de la noche a la mañana edificaciones ni nuevos tendidos ni elementos de retención o de control de avenidas, ni aparece de la nada una nueva fábrica», ha advertido.

No obstante, ha defendido que el Consell trata de «articular debidamente» para que en el corto, medio y largo plazo se puedan «apreciar» estos avances, para lo que es «clave» la financiación, algo en que la Comunidad Valenciana «es deficitaria», ha lamentado.

«Saben cuál es el nivel de endeudamiento que hay y saben que el modelo de presupuestación para este fenómeno trágico que hemos vivido va a exigir una dosis extraordinaria de generosidad por parte de quien dispone de los mecanismos de financiación para poder facilitar las acciones necesarias», ha expuesto. «Y pienso en la Unión Europea, en la Administración General del Estado, la Administración autonómica y también la local. Esto no es más responsabilidad de unos que de otros, es un esfuerzo conjunto y único, y nada más», ha especificado.

El objetivo del decreto aprobado es establecer las bases para diseñar, desarrollar, supervisar, analizar y evaluar el cumplimiento del Plan de Recuperación, que se regirá por los principios de participación, transparencia, sostenibilidad medio ambiental, ponderación de los intereses públicos implicados y equidad, desde «la base del respeto a las competencias de cada Administración».

Tres fases

En cuanto a las fases, en la primera (diagnóstico), se realizará un análisis de los daños, así como de las medidas ya ejecutadas por las consellerias y otras administraciones y entidades públicas durante el periodo de emergencia. «Puede parecer que esto está cerrado, pero no es así (...), cada vez vamos viendo que el proceso de recuperación se dilata en el tiempo», ha admitido Pampols.

También se llevarán a cabo entrevistas con actores clave de los sectores público, privado y comunitario, se revisarán experiencias de recuperación en contextos similares, se redactará un documento de lecciones aprendidas, se identificarán las necesidades de infraestructura, económicas y sociales y se evaluarán de forma detallada los daños, perdidas y costes para la recuperación del territorio.

En la segunda fase (planificación) se definirán las líneas estratégicas y acciones concretas en la postemergencia, se establecerán las acciones prioritarias y sus responsables y se establecerán los presupuestos y las fuentes de financiación. También se contará con la participación activa de administraciones, entidades públicas, asociaciones y otros entes. «Es la más importante, porque hasta ahora han sido solo palabras», ha incidido.

Finalmente, en la tercera (implementación, control, seguimiento y evaluación) se realizará un seguimiento de la ejecución de las medidas de reconstrucción y reactivación económica y se coordinarán las actividades entre las consellerias, las administraciones locales y otros actores. También se desarrollarán indicadores clave de desempeño, se llevará a cabo una monitorización y evaluación periódica de los ajustes y modificaciones necesarias y se publicarán los resultados de cumplimiento y otros hitos relacionados con el plan.

A nivel general, todas las fases del plan estarán bajo la supervisión y dirección de la persona responsable de la Secretaría Autonómica para la Recuperación Económica y Social. Por su parte, la ejecución de la fase de diagnóstico y la de planificación corresponderán a la persona responsable de la Dirección General del Plan de Recuperación y Reconstrucción, mientras que la ejecución de la fase de implementación, seguimiento y evaluación corresponderá a la persona responsable de Coordinación, Control y Seguimiento.

Comités e informes

El decreto también contempla la creación de Comités Técnicos Sectoriales conformados por representantes de cada conselleria o entidad pública que se reunirán con carácter mensual y que llevarán a cabo reuniones periódicas entre la Secretaría Autonómica para la Recuperación y los centros directivos responsables de la ejecución de las medidas previstas en el plan con el objetivo de «alinear objetivos, resolver conflictos y compartir avances», según el Consell.

En el proceso de elaboración del plan se contempla la redacción diversos informes: de diagnóstico, con las conclusiones de esta fase; un Plan Maestro de Recuperación, con las acciones diseñadas en la fase de planificación con la priorización de las medidas, los plazos, los responsables de la ejecución y de la gestión e información económica; e informes de avances periódicos que incluirán el estado del avance cuantitativo, el estado del avance financiero, los problemas o retrasos y los resultados preliminares, entre otros.

La periodicidad de estos informes será mensual cuando se trate de breves referencias de avances para seguimiento operativo y trimestral en caso de los detallados que incluyan análisis de resultados, lecciones aprendidas y ajustes necesarios. Se formularán en un formato «estandarizado», con el objetivo de «consolidar y homogeneizar» la información de los diferentes departamentos. Finalmente, se redactará un informe final de evaluación acerca de la evaluación integral del impacto y sostenibilidad del plan.