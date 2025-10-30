Gan Pampols envía una carta de despedida a las asociaciones de víctimas de la dana: «Mi respeto y reconocimiento»

El vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social tras la dana, Francisco José Gan Pampols, ha enviado una carta de despedida a las asociaciones de víctimas de la catástrofe en la que expresa su «respeto y ... reconocimiento» como «depositorios de la memoria y dignidad de quienes sufrieron las consecuencias» de la riada.

«El recuerdo de las víctimas y el esfuerzo de quienes las acompañan han estado presentes en cada paso dado para entender lo ocurrido y planificar un futuro más seguro», ha subrayado el dirigente autonómico en el momento de dejar un cargo que asumió como circunstancial y temporal hasta encarrilar la reconstrucción.

Además, ha hecho énfasis en que «su recuerdo guía a las instituciones en su deber permanente de prevenir, proteger y reparar», en referencia a los afectados por las trágicas inundaciones, que causaron 229 muertes en la provincia de Valencia.

En el momento de dar por «concluida la labor encomendada» por el Gobierno autonómico, Gan Pampols señala a las asociaciones de víctimas que «la misión de esta vicepresidencia finaliza, pero el compromiso con la memoria y la prevención permanece».

Finalmente, les confiere total credibilidad en sus acciones: «Confío en que la labor que ustedes desempeñan siga contribuyendo a mantener viva la conciencia colectiva y a inspirar políticas que protejan a las personas». Y se despide abundando en su «consideración y respeto más profundos».