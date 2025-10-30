Suscribete a
ABC Premium

Gan Pampols envía una carta de despedida a las asociaciones de víctimas de la dana: «Mi respeto y reconocimiento»

El vicepresidente circunstancial de la Generalitat Valenciana para guiar la reconstrucción elogia «la memoria y dignidad de quienes sufrieron» la riada

Víctimas de la dana reclaman a la Generalitat y a la CHJ 58 millones por responsabilidad patrimonial

Gan Pampols (derecha), esta semana en la firma de un convenio de la Generalitat, la Diputación de Valencia y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para agilizar medidas para la recuperación tras la dana
Gan Pampols (derecha), esta semana en la firma de un convenio de la Generalitat, la Diputación de Valencia y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para agilizar medidas para la recuperación tras la dana EFE
José Luis Fernández

José Luis Fernández

Alicante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social tras la dana, Francisco José Gan Pampols, ha enviado una carta de despedida a las asociaciones de víctimas de la catástrofe en la que expresa su «respeto y ... reconocimiento» como «depositorios de la memoria y dignidad de quienes sufrieron las consecuencias» de la riada.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app