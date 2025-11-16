Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Jordi Pujol, ingresado por una neumonía días antes de su juicio

El Galeón Andalucía visita Valencia del 19 al 30 de noviembre: ubicación y precios

La embarcación vuelve a España tras más de seis meses recorriendo puertos de toda Europa

Un estudio revela que Valencia podría vivir veranos casi permanentes a finales de siglo por el cambio climático

Imagen del Galeón Andalucía
Imagen del Galeón Andalucía ABC

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Galeón Andalucía hará escala en Valencia en las próximas semanas, atracando en la zona situada junto a la Pérgola de La Marina, donde permanecerá abierto al público. Durante su estancia, los visitantes podrán adentrarse en la vida a bordo de los históricos ... galeones que unieron continentes y protagonizaron grandes expediciones marítimas. Con cinco cubiertas accesibles al público, el Galeón Andalucía se convierte en un museo flotante que transporta a sus visitantes a la época de los grandes descubrimientos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app