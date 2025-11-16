El Galeón Andalucía visita Valencia del 19 al 30 de noviembre: ubicación y precios

El Galeón Andalucía hará escala en Valencia en las próximas semanas, atracando en la zona situada junto a la Pérgola de La Marina, donde permanecerá abierto al público. Durante su estancia, los visitantes podrán adentrarse en la vida a bordo de los históricos ... galeones que unieron continentes y protagonizaron grandes expediciones marítimas. Con cinco cubiertas accesibles al público, el Galeón Andalucía se convierte en un museo flotante que transporta a sus visitantes a la época de los grandes descubrimientos.

Así, el Galeón Andalucía ha vuelto a España tras más de seis meses recorriendo puertos de toda Europa donde sus cubiertas han sido visitadas por más de 200.000 personas. A principios del año que viene el Galeón Andalucía cruzará el Atlántico y comenzará una gira americana.

Solo durante los días 19 al 30 de noviembre en horario de 10:00 a 18:30 horas de manera ininterrumpida podrá visitarse en Valencia.

Además, todas aquellas personas interesadas en vivir esta experiencia única y cumplir el sueño de cruzar el Océano Atlántico podrán hacerlo. Conoce toda la información en la web de www.tallshipexperience.com

Precios

El acceso general tendrá un coste de 10 euros para adultos y 5 euros para niños de entre 5 y 10 años. También se ofrece una entrada familiar por 25 euros, que incluye a dos adultos y hasta tres niños dentro de ese mismo rango de edad. Los menores de 5 años podrán entrar de forma gratuita, siempre acompañados por un adulto.

Asimismo, los colegios y asociaciones dispondrán de una tarifa especial para visitas guiadas: 5 euros por alumno, con un docente gratuito por cada diez niños. Para los participantes mayores de 10 años, el precio será de 10 euros.