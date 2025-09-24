La Fundación Oceanogràfic y Medio Ambiente reintroducen loinas en un tramo del río Magro afectado por la dana

Imagen de los equipos de la Fundación Oceanogràfic y de la Piscifactoría de El Palmar GVA en el río Magro

Técnicos de la Fundación Oceanogràfic y del Centro de Conservación de Especies Dulceacuícolas de El Palmar reintrodujeron la pasada semana un total de 33 ejemplares de loinas – también conocidas como madrillas del Júcar- (Parachondrostoma arrigonis), en un tramo del río Magro, en el término municipal de Yátova, que quedó gravemente dañado por la dana.

Antes de la suelta, los profesionales marcaron cada pez con una pequeña marca de color o con un microchip, en función de su tamaño, para garantizar el control y seguimiento posterior. De los peces reintroducidos, 22 proceden de la piscifactoría de El Palmar y los once restantes se han criado en el Lago Vivo del Oceanogràfic de Valencia (CACSA – GVA), un espacio natural diseñado para reforzar la reproducción y adaptación de especies amenazadas. La acción se enmarca en el programa de conservación de especies acuáticas autóctonas desarrollado junto a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat Valenciana

Una especie endémica en situación crítica

La loina es un pez de agua dulce propio de la cuenca del Júcar y una de las especies más amenazadas de la Península Ibérica. Está catalogada como En Peligro Crítico por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y representa un ejemplo claro del retroceso que sufren las especies autóctonas de agua dulce en nuestro territorio.

La expansión de especies invasoras, la alteración de los regímenes de caudal y la presión pesquera han reducido sus áreas de distribución y han provocado un declive de sus poblaciones naturales.

«Con esta reintroducción, se pretende reforzar las poblaciones silvestres de loina en un tramo ecológicamente favorable del río Magro, contribuyendo a su conservación in situ» afirma Blanca Pérez, técnico de la Fundación Oceanogràfic.

El Lago Vivo: espacio para la cría de especies amenazadas

El Lago Vivo del Oceanogràfic se ha consolidado como un espacio de referencia para la cría y aclimatación de especies dulceacuícolas. Además de reforzar la labor educativa y de conservación del centro, permite reintroducir ejemplares con mayores probabilidades de éxito en hábitats naturales.

Desde la Fundación Oceanogràfic se continúa apostando por la colaboración entre entidades científicas y administraciones públicas como herramienta esencial para preservar la biodiversidad y combatir la pérdida de especies endémicas, únicas en el mundo.