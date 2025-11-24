Suscribete a
La Fundación Oceanogràfic y la Fundación Pairi Daiza refuerzan el rescate de mamíferos marinos en la costa valenciana

La colaboración entre ambos centros fortalece la atención a fauna marina, la investigación y la cooperación internacional

Una tortuga marina se recupera en el Oceanogràfic tras la amputación de una aleta por enmalle de plásticos y cabos

Calderón gris varado en una de las playas de la Comunidad Valenciana
Calderón gris varado en una de las playas de la Comunidad Valenciana ABC

Valencia

La Fundación Oceanogràfic y la Fundación Pairi Daiza de Bélgica han formalizado un acuerdo de colaboración para fortalecer la respuesta ante los varamientos y la atención a mamíferos marinos que aparecen en el litoral de la Comunidad Valenciana.

Esta alianza se enmarca en ... la misión que comparten ambas instituciones por proteger la biodiversidad, impulsar el avance científico y contribuir a la sensibilización del público sobre los desafíos medioambientales, según ha informado el Oceanogràfic en un comunicado.

