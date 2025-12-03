La Fundación Conexus celebra su 15 aniversario con una llamada al diálogo y a la cooperación entre territorios

La Fundación Conexus celebró este martes sus primeros 15 años de historia con un acto que reunió a representantes del ámbito político, económico y social de la Comunidad Valenciana. Durante el evento el presidente de la Fundación, Manuel Broseta, hizo balance del trabajo ... desarrollado en esta etapa para fortalecer los vínculos entre territorios y promover una España más competitiva y cohesionada.

En su intervención, Broseta destacó la vigencia del proyecto Conexus y el papel de la sociedad civil en la construcción de espacios compartidos. El presidente de Conexus destacó la valentía del pequeño grupo de empresarios que en 2010, en un contexto de crisis financiera mundial en el que la imagen de la Comunidad Valenciana atravesaba un momento crítico por la acumulación de sus casos de corrupción, apostaron por «reivindicar las notables fortalezas, oportunidades de éxito, grandes empresas y enorme talento emprendedor y abierto al mundo que caracterizan nuestra región».

Manuel Broseta recordó que la Fundación cuenta hoy con 60 patronos, desarrolla más de 30 actos al año en Madrid y es la entidad regional más reconocida de entre las existentes, participando activamente tanto en las cuestiones que atañen a la Comunidad Valenciana, como en los grandes debates nacionales. Concluyó su intervención con una reflexión sobre la importancia de la colaboración entre comunidades: «En estos 15 años hemos aprendido que el diálogo no es una debilidad, sino una fortaleza. Que la cooperación entre territorios no resta, sino que suma. Que la diversidad es una riqueza, y que el entendimiento es el camino hacia una España más justa, más próspera y más unida».

Por su parte, el director de la Fundación, Enrique Sánchez de León, presentó el libro '15 Años de Historia Compartida', una obra que recoge la trayectoria de la Fundación desde su creación en 2010 y reúne los testimonios de cincuenta personalidades relevantes de distintos ámbitos de actividad que han contribuido al desarrollo de Conexus.

El volumen destaca el papel que la entidad ha desempeñado como puente entre territorios y como impulsora del diálogo y del consenso en el ámbito nacional, una misión que en palabras de Sánchez de León sigue siendo necesaria «Conexus es una organización fuerte, cohesionada, con un propósito muy claro y definido, con un prestigio incuestionable, y sobre todo con un futuro ilusionante y lleno de posibilidades».

El acto contó más de cien asistentes y una destacada presencia institucional, que refleja el carácter transversal e integrador del proyecto Conexus. Entre ellos, acudieron representantes de la Generalitat Valenciana, como Susana Camarero, vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda; Vicente Martínez Mus, vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio; y Nuria Martínez Sanchís, consellera de Justicia y Administración Pública. También responsables del Gobierno de España, como la comisionada para la reconstrucción tras la dana, mientras que la representación local estuvo encabezada por María José Ferrer Sansegundo, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia.

El tejido económico autonómico estuvo presente a través de entidades como las Cámara de Comercio de Valencia y Castellón, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, Startups Valencia, la Fundación LAB, la Fundación Manuel Broseta y Berkelee Valencia, así como numerosos patronos de la fundación como Arnaiz, BDO, Bertolín, bp, Esatur, Ford, Fundación Bancaja, GA-P, Garrigues, Gdes, Grupo Plaza, Hidraqua, Improven, Lantania, Loginser, Mapfre, Nunsys, Pavasal, Pwc, Ritmongó, RNB, Saludes, Sarrión, S2, Simetría, Stadler y W Executive. Asimismo, asistieron numerosos ex alumnos del Programa de Liderazgo que Conexus organiza junto a la Fundación Pablo VI. Todos ellos participaron de un concurrido cóctel que estuvo maridado por la Denominación de Origen Vinos de Valencia.