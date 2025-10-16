La Fúmiga suma una nueva fecha en el Roig Arena: 30 de octubre de 2026

La banda valenciana La Fúmiga ha sumado un nuevo concierto en el Roig Arena, el nuevo recinto multiusos de Valencia impulsado por Juan Roig: el viernes 30 de octubre de 2026. Además, el concierto anunciado para el sábado 24 de octubre pasará finalmente ... al sábado 31 de octubre.

Estas dos fechas serán la despedida del grupo, que dirá adiós definitivo en su momento más dulce y de mayor popularidad. Además, será la primera vez que un grupo de música en valenciano llena no una, sino dos veces seguidas el Roig Arena, el recinto de conciertos 'indoor' con mayor capacidad del España. En este sentido, cabe destacar la transversalidad de La Fúmiga, que ha sido capaz de romper techos llegando a un público muy amplio, ligado a las fiestas populares, al público de festivales, familiar y joven.

Los conciertos de despedida serán especiales y únicos, con una escenografía diseñada expresamente para la ocasión. Serán una celebración y, al mismo tiempo, un homenaje a la música popular valenciana: la que nace en las calles, con charangas y pasacalles; la de las sociedades musicales y las bandas, vertebradoras de un tejido social y cultural incomparable.

Las entradas para el nuevo concierto de La Fúmiga en Roig Arena salen a la venta mañana viernes, 17 de octubre, a las 15h, en la web www.roigarena.com

Sobre Roig Arena

El Roig Arena es el nuevo gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena tiene una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.