«La comparación con la sanidad es inevitable. Nadie cuestiona la necesidad de vacunar antes de una pandemia o de hacer campañas preventivas contra la gripe antes del invierno»

Ya han pasado los meses del humo y del miedo. El verano quedó atrás, y con él parece haberse extinguido también la memoria de la devastación. El humo se disipó y los titulares pasaron página. Pero es un error tan humano como peligroso pensar que, porque no vemos llamas, el incendio ha desaparecido.

Porque quienes han visto cómo el fuego les arrebataba su entorno siguen respirando ese vacío. El problema es que, a diferencia de ellos, el resto del país parece haber olvidado. Y lo más grave: olvidamos justo cuando deberíamos actuar. Este olvido resulta todavía más doloroso si recordamos que en los incendios del verano de 2025 no solo se quemaron hectáreas de bosque, sino que se perdieron vidas humanas, además de miles de animales y especies vegetales que sostenían ecosistemas enteros. Cada fuego es también la desaparición de un mundo.

La realidad es que el fuego nunca descansa. Como la gripe que acecha cada invierno o los virus que nos obligan a vacunarnos antes de que explote una pandemia, los incendios forestales se preparan en silencio, en las entrañas del bosque. Y lo hacen en otoño, invierno y primavera, cuando nadie los nombra. He podido comprobarlo personalmente: en la carretera que une Valencia y Alicante, al pasar por las montañas de Jávea, se divisan grandes zonas de monte profundamente dañadas. Los pinos, afectados por una plaga que los ha dejado secos, se amontonan como cerillas listas para encenderse. Ese paisaje enfermo es un recordatorio constante de lo cerca que estamos de la catástrofe.

Prevenir un incendio no se improvisa en julio; comienza en los meses húmedos, cuando el suelo aún guarda frescor y el peligro parece lejano. En otoño, invierno y primavera el bosque nos da la oportunidad de cuidarlo, como un paciente que acude a revisión antes de que la enfermedad avance. No lo hacemos, y luego nos sorprendemos de que la fiebre sea insoportable.

Decía Benjamin Franklin: «Una onza de prevención vale más que una libra de cura». Y no hay terreno más fértil para esa frase que nuestros montes. Porque lo que hagamos —o dejemos de hacer— en las estaciones frías y templadas marcará la intensidad del fuego en los meses ardientes.

Y es que prevenir incendios no se limita a rezar por un verano suave. Es actuar. Es aplicar selvicultura preventiva, podar, clarear, retirar sotobosque antes de que la maleza se convierta en gasolina. Es mantener vivos y limpios los cortafuegos, esas cicatrices necesarias en el paisaje que salvan pueblos enteros. Es practicar talas selectivas, no como una agresión al bosque, sino como una operación quirúrgica que salva al paciente, extirpando lo enfermo para que lo sano respire. Es vigilar las plagas que matan a los árboles —esas termitas invisibles del monte— y que convierten su madera en fósforo listo para encenderse. Es apostar por la ganadería extensiva, dejar que las ovejas y las cabras, como médicos de cuatro patas, limpien los pastos que de otro modo se vuelven trampas incendiarias.

Curiosamente, contamos con herramientas tan antiguas como el pastoreo y tan modernas como las quemas prescritas. Ambas reducen la acumulación de material inflamable. La ganadería extensiva es una enfermera incansable: limpia, ordena y da vida mientras genera riqueza local. Pero la pregunta es incómoda: ¿Qué recursos, qué presupuesto y qué voluntad política se ponen realmente sobre la mesa cuando no hay humo en el horizonte?

Los incendios cíclicos nos recuerdan que los presupuestos resultan muy cortos, las administraciones no coordinan sus calendarios, los propietarios dudan, surgen debates que se enredan entre «proteger» y «tocar» el monte. Se nos olvida que no intervenir, en este caso, es también una forma de condenar. Como escribió Séneca: «No nos falta tiempo, lo que nos falta es voluntad».

La comparación con la sanidad es inevitable. Nadie cuestiona la necesidad de vacunar antes de una pandemia o de hacer campañas preventivas contra la gripe antes del invierno. ¿Por qué, entonces, dejamos que la prevención forestal dependa de titulares o de la desgracia del vecino? La descoordinación administrativa, la falta de personal y la resistencia social a las talas o quemas controladas son muros que levantamos nosotros mismos frente a nuestra propia seguridad.

Ignorar esa evidencia no es ingenuidad, es irresponsabilidad. Y la factura de esa irresponsabilidad no la pagan los despachos, sino los vecinos que pierden sus hogares, los agricultores que ven sus tierras reducidas a carbón, los montes que tardarán décadas en volver a ser bosque. También la han pagado ya quienes arriesgaron su vida en la primera línea contra el fuego. A todos esos profesionales que trabajaron incansablemente en las tareas de extinción, debemos gratitud: gracias a ellos no ardió todavía más el territorio ni se multiplicó el dolor de las pérdidas.

Obviar la fragilidad de nuestros bosques, o recordarla solo cuando arden, es un acto de insensatez colectiva. Porque el bosque enferma en silencio mucho antes de que la sirena de los bomberos lo anuncie. Si de verdad hemos aprendido algo de la devastación del último verano, este otoño, este invierno y esta primavera deberíamos actuar. Vacunar nuestros montes contra el fuego no es un lujo: es una obligación ética, social y ambiental.

El fuego volverá, porque el fuego siempre vuelve. La pregunta es si, cuando llegue, habremos vacunado al bosque contra la catástrofe o si, una vez más, habremos preferido cerrar los ojos hasta que sea demasiado tarde.

Francisco Mulet es presidente de Honor del Colegio Oficial de Enfermería de Valencia (COENV)