Camps le crea otro problema a Feijóo al presentarse como alternativa a Mazón

El expresidente de la Generalitat Francisco Camps ha dado un nuevo paso en su lucha por tratar de recuperar el liderazgo del Partido Popular en la Comunidad Valenciana aprovechando las horas más bajas de Carlos Mazón por su gestión de la dana. Sin contar con el apoyo de Génova, el histórico dirigente, crecido y venido a más en su intento de volver a la primera línea política, ha dejado entrever que pugnará para volver a comandar el PPCV con el propósito de hacer resurgir «el ADN de las mayorías absolutas».

La «gran celebración de los 30 años de gobiernos populares» ha tenido lugar este sábado por la mañana en el icónico edificio Veles e Vents, junto a La Marina de Valencia; elegido como el escenario perfecto y la tarjeta de presentación para poner en valor la época de «los grandes proyectos» que aupó Camps al frente del Gobierno autonómico y Rita Barberá en el consistorio de la capital del Turia.

El acto ha congregado a cerca de 1.600 personas, todo «un éxito de asistencia» según el equipo del expresidente. La amplia mayoría, afiliados y militantes -veteranos, familias y parejas- ávidos de rememorar tiempos pretéritos, pero también presente una nutrida representación de 'históricos' del PP, como el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra y el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, ambos acuciados por casos de corrupción, así como los exalcaldes de Alicante y Paterna Sonia Castedo y Lorenzo Agustí, entre otros. De hecho, calculan que acudieron un centenar de primeros ediles de toda la autonomía.

Camps ha llegado a las 11.30 horas entre una gran expectación acompañado de su guardia pretoriana mientras sonaba 'I Will survive' y retumbaban los primeros vítores de 'presidente, presidente' que se han repetido durante todo el acto. Besos, reencuentros, selfies y autobuses llegados de diferentes partes de la región para elevar la figura del expresidente y de la hegemonía habitual del PP, con el objetivo de «regresar a la época de las mayorías absolutas». «Aquí está el auténtico Partido Popular de la Comunidad Valenciana», se proclamó antes de la subida al atril del protagonista.

Durante su intervención -que ha comenzado con una traca de pólvora-, Camps se ha dirigido directamente al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al que «ha prometido» la Moncloa si propicia un proyecto que consiga de nuevo una «mayoría absoluta» en la Comunidad Valenciana, para el que se ha puesto a su «entera disposición».

«España no merece a un presidente del Gobierno que se apoye en lo peor de cada casa, necesita al PP», ha enfatizado tras declarar que «trabajará para que el partido recupere la fuerza, la vitalidad, el carácter, el talante y el discurso» y pierda «los complejos»: «No quiero un Partido Popular dormido, no quiero que esté preso de otras formaciones políticas», ha clamado.

Génova resta importancia al acto

Sin embargo, fuentes de Génova consultadas por ABC coinciden en restarle importancia y no hacer comentarios relativos a las intenciones de Camps para volver a la palestra. De hecho, tal y como informó este periódico, no consideran viable ni oportuno llevar a cabo el congreso autonómico del PPCV mientras los esfuerzos del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se encuentren centrados en la reconstrucción tras la catastrófica riada del pasado 29 de octubre que causó la muerte de 228 personas.

Pese a ello, Camps se ha puesto a disposición a través de un proyecto que ha calificado más de «colectivo» que «personal». «Tengo una ilusión bárbara en ponerme a trabajar por vosotros, podemos volver a ganar por mayoría absoluta si esta corriente que nace hoy se pone en marcha», ha afirmado, al tiempo que ha invitado a los actuales cargos públicos del PP a sumarse «a su casa».

«No solo tenemos nostalgia, sino sueños para el futuro. Queremos volver a ganar con mayoría absoluta sin ceder nada a nadie. Estoy a disposición del PP y eso significa lo que significa y haremos lo que tengamos que hacer», ha reflexionado en clara alusión al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Del mismo modo, ha tenido un recuerdo para las víctimas de la dana y a los alcaldes populares de las zonas afectadas, a los que ha prometido su «fiel apoyo» en estos «momentos complicados». «Estaremos con los nuestros siempre, como no puede ser de otra manera, pero eso no puede obstaculizar que nos pongamos en marcha para devolver a los valencianos el gran Partido Popular que todos queremos», ha aseverado tras confirmar que no ha hablado personalmente con el presidente Mazón desde el pasado 29 de octubre y que sí lo ha hecho con la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero.