Suscribete a
ABC Premium

Ford «garantiza» el empleo actual en Almussafes a partir de 2027 pero no desvela detalles sobre el coche que producirá

UGT asegura que la fábrica «tendrá más que suficiente carga de trabajo y volverá a ser rentable» tras reunirse con la cúpula de la compañía

La alerta naranja por lluvias suspende actos del 9 de octubre en Valencia: no habrá ni entrega de distinciones ni procesión cívica

Imagen de archivo de Ford Almussafes
Imagen de archivo de Ford Almussafes EP
Alba Pérez Espada

Alba Pérez Espada

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El futuro de Ford Almussafes ha dejado de ser una incógnita este miércoles. Tras meses de incertidumbre sobre el futuro de los empleados, el sindicato mayoritario de trabajadores de la compañía ha confirmado que «la plantilla mínima exigida a partir de 2027 será la ... actual» y el empleo «está garantizado».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app