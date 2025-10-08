Ford «garantiza» el empleo actual en Almussafes a partir de 2027 pero no desvela detalles sobre el coche que producirá

El futuro de Ford Almussafes ha dejado de ser una incógnita este miércoles. Tras meses de incertidumbre sobre el futuro de los empleados, el sindicato mayoritario de trabajadores de la compañía ha confirmado que «la plantilla mínima exigida a partir de 2027 será la ... actual» y el empleo «está garantizado».

Así lo ha asegurado este miércoles UGT en un comunicado tras mantener una reunión con el vicepresidente de Operaciones Industriales en Europa de Ford, Kieran Cahill. Desde el sindicato destacan que «nuestra fábrica tendrá más que suficiente carga de trabajo y volverá a ser rentable».

Cabe recordar que este encuentro tiene lugar tras varios meses de incógnita, dado que desde que se anunció la fabricación de 300.000 unidades anuales del nuevo vehículo en mayo de 2024, la empresa redujo la previsión a 209.000 antes de este verano, una decisión que generó preocupación en la plantilla por la disminución de carga laboral.

Así, el sindicado ha indicado en el comunicado que aunque «es claro que el ritmo al que suceden los acontecimientos es lento», lo que es «importante» para ellos es que «sea seguro, y por ello en Ford Almussafes estamos demostrando verdadera paciencia».

Si bien temas como el nombre del vehículo o el número de unidades despertaban gran interés, desde UGT han señalado que hoy no entrarán en «otras cuestiones»

El comunicado también apunta que: «Desde que iniciamos esta compleja travesía hacia la electrificación, las eventualidades que han ido sucediendo, -y a las que no podemos permanecer ajenos-, nos han alterado la hoja de ruta».

No obstante, «a pesar de todas estas circunstancias tan cambiantes e incluso adversas» aseguran que su «capacidad de adaptación está propiciando que el compromiso de la Compañia se mantenga inalterable».

En esta línea, desde UGT recalcan que «todas las acciones» que han llevado a cabo desde que alcanzaron el Acuerdo por la Electrificación en enero de 2022, «tendrán un resultado final». «Seguimos siendo una fábrica referente en el sector del automóvil, y en el mundo Ford, y lo seguiremos siendo en el futuro», añaden.

Actualmente, cerca de 1.000 de los más de 4.100 empleados de la factoría se encuentran incluidos en un ERTE RED, vigente hasta 2027, debido al bajo volumen de producción.