El flamenco más «actual» llega al Teatro Principal de Alicante con 'Pura Verdad'

El próximo 7 de noviembre, el Teatro Principal de Alicante acogerá 'Pura Verdad', un espectáculo de flamenco contemporáneo que reúne sobre el mismo escenario a cinco de los artistas más reconocidos y carismáticos del panorama actual: Kiki Morente, Lin Cortés, Enrique ... Heredia «Negri», Sandra Carrasco y Belén López, acompañados por un elenco de músicos de élite.

Durante 100 minutos de puro arte, el público disfrutará de una experiencia sensorial que recorre todas las formas del flamenco: el cante más jondo, la fusión más libre, el baile más visceral y la poesía que habita entre acordes.

'Pura Verdad' está pensada para conmover tanto a los amantes del flamenco tradicional como a quienes buscan nuevas expresiones artísticas, desde la celebración de la identidad, la emoción y la fuerza del arte flamenco.

Cinco referentes

Kiki Morente, una de las grandes voces del flamenco actual e hijo del legendario Enrique Morente, representa la nueva generación que une tradición y vanguardia.

Lin Cortés, cantaor, guitarrista y productor, es un referente de la fusión con el soul, el funk y el pop.

Enrique Heredia «Negri», con más de 30 años de carrera, es uno de los nombres imprescindibles del nuevo flamenco, además de fundador de La Barbería del Sur, grupo español de nuevo flamenco.

Sandra Carrasco, con su voz versátil y profunda, se mueve con elegancia entre el flamenco, el jazz y la canción de autor.

Belén López, bailaora de carácter y fuerza, combina pasión y precisión sobre los escenarios más prestigiosos del mundo.

El espectáculo combina temas originales de cada artista, clásicos versionados de manera colectiva, momentos de improvisación y un cierre final con todos los intérpretes en escena.

La dirección musical y artística está a cargo de Enrique Heredia «Negri» y Gonzalo Pérez Pastor, con músicos de primer nivel detrás que garantizan una experiencia sonora y visual de alta calidad.

Punto de partida de una gira nacional

El estreno en Alicante no es casual: la ciudad se ha consolidado en los últimos años como uno de los grandes escenarios del flamenco en la Comunidad Valenciana, acogiendo a artistas de primer nivel y propuestas que combinan tradición e innovación.

Con 'Pura Verdad', el Teatro Principal reafirma su compromiso con la música y la danza en vivo, ofreciendo al público alicantino la oportunidad de disfrutar de un encuentro único con cinco figuras esenciales del arte flamenco actual.

Tras su paso por Alicante, 'Pura Verdad' continuará su gira en Madrid (9 de diciembre) y Logroño (27 de diciembre).

Las entradas ya están disponibles a través de la página web oficial del Teatro Principal de Alicante.