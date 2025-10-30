Suscribete a
El flamenco más «actual» llega al Teatro Principal de Alicante con 'Pura Verdad'

Kiki Morente, Lin Cortés, Negri, Sandra Carrasco y Belén López protagonizan una velada única el 7 de noviembre

Un espectáculo que celebra el cante, el baile y la fusión flamenca en su máxima expresión

Cartel del espectáculo de flamenco 'Pura verdad'
Cartel del espectáculo de flamenco 'Pura verdad' ABC

El próximo 7 de noviembre, el Teatro Principal de Alicante acogerá 'Pura Verdad', un espectáculo de flamenco contemporáneo que reúne sobre el mismo escenario a cinco de los artistas más reconocidos y carismáticos del panorama actual: Kiki Morente, Lin Cortés, Enrique ... Heredia «Negri», Sandra Carrasco y Belén López, acompañados por un elenco de músicos de élite.

