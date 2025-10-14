Suscribete a
ABC Premium

La Fiscalía desestima la querella por prevaricación de Manos Limpias contra la juez de la dana

El ministerio público reconoce que algunos autos de la instructora podrían parecer «extravagantes» aunque «no contrarios a Derecho»

La juez de la dana descarta incluir las entrevistas a Mazón en la causa y califica su relato «exculpatorio» de «autoficción»

Imagen de archivo de los juzgados de la localidad de Catarroja
Imagen de archivo de los juzgados de la localidad de Catarroja GVA
David Maroto

David Maroto

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana ha declarado la desestimación de la querella de Manos Limpias contra la juez que instruye la causa de la dana desde los juzgados de Catarroja, a la que acusaba de coacciones y prevaricación judicial. El ministerio ... público señala que en su actuación «no concurre» ninguno de los elementos integradores de tales delitos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app