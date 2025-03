La Fiscalía no ve delito en la delegada del Gobierno y señala a la Generalitat por la gestión de la dana

Nuevo informe de la Fiscalía de Valencia sobre la gestión de la dana del 29 de octubre. Después de no apreciar responsabilidad penal alguna en la falta de limpieza e inversión en el barranco del Poyo, traslada en un segundo escrito que la figura de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, no reúne ningún tipo de indicios de criminalidad, lo que anticipa que la dirigente socialista no será investigada en la causa que instruye la juez de Catarrona, salvo giro de 180 grados.

El ministerio público, en el nuevo escrito fechado el 21 de marzo y firmado por el representante Cristóbal Melgarejo, al que ha tenido acceso ABC, subraya que la competencia en protección civil y gestión de emergencias en la Comunidad Valenciana es responsabilidad «exclusiva» de la Generalitat, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía y la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias.

La querella presentada por HazteOír argumentaba que la delegada del Gobierno tenía la potestad para haber solicitado la declaración de emergencia nacional y que, al no hacerlo, contribuyó de alguna manera a que no se tomaran medidas preventivas que hubiesen impedido muertes y lesiones.

No obstante, el fiscal no considera que existan indicios delictivos en la actuación de Bernabé, puesto que su cometido no incluye un dominio funcional del riesgo, ni tampoco se encontraba en una posición «de garante» que justificara una imputación penal. Así, prosigue, que su papel en la crisis «se limitaba a la coordinación entre la administración estatal y la autonómica», sin que le correspondiera «tomar decisiones directas» sobre la gestión de la emergencia.

El ministerio fiscal apunta también que la dirección del Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones siempre estuvo bajo el mando de la Generalitat, quien fue quien decretó los niveles de emergencias de acuerdo con la evolución de la tragedia en la que murieron 227 personas y una permanece desaparecida.

En concreto, detalla el informe que la titular de la Conselleria, entonces Salomé Pradas, declaró la situación de emergencia dos, y por ende, «le competía la dirección del plan y consustancialmente la función de determinar las medidas de protección a la población que debían adoptarse».