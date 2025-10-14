Finge ser el dueño de una finca para entrar con una grúa y robar tres coches en Benidorm

La Policía Nacional ha detenido en Benidorm (Alicante) a cuatro hombres y una mujer de entre 26 y 41 años acusados de haber entrado a una finca privada para robar tres vehículos, ayudados por una grúa, además de herramientas de construcción y maquinaria ... agrícola.

La investigación policial se inició con la denuncia de los propietarios de una finca, en la que manifestaron a los agentes que días atrás habían accedido varias personas a su parcela tras romper la cadena que bloqueaba la puerta.

Después de desencajarla, habían entrado con una grúa y se habían apoderado de tres vehículos. Además, los presuntos autores habían arrancado una de las cámaras de vigilancia de la finca y la puerta de una casa de aperos, según ha explicado la Policía Nacional en un comunicado.

Los denunciantes comunicaron a los agentes que cuando se personaron en la finca allí había un total de cinco personas que no habían sido autorizadas a entrar. En concreto, explicaron que tres varones estaban inspeccionando la finca, registrando las instalaciones y preparando los vehículos para cargarlos en la grúa, además del conductor de la grúa y su acompañante, una mujer.

Al ser preguntadas estas personas por los propietarios sobre qué estaban haciendo allí, el conductor de la grúa se excusó diciendo que una persona, que decía ser el propietario de la finca, le había contratado para limpiar la finca y llevarse los vehículos y el resto de los enseres, por lo que él, cumpliendo con el supuesto encargo, había ido con su grúa para retirarlos de la finca y, a su vez, había contratado a otras tres personas para realizar las labores de limpieza.

En el momento en el que acudieron los propietarios a la finca, la grúa estaba cargada con dos vehículos y ya se habían llevado de allí otros tres. Tras revisar las instalaciones, los dueños vieron que se habían apoderado también de «gran cantidad» de maquinaria agrícola y herramientas para la construcción.

Se envió un mensaje desde otro móvil

Los agentes iniciaron gestiones para averiguar la identidad de la persona que se había hecho pasar por propietario de la finca y que había encargado la retirada de los vehículos y la limpieza de las instalaciones.

Así, comprobaron que había sido el mismo conductor de la grúa el que desde otra línea telefónica a su nombre se había enviado el mensaje en el que se acordaba la contratación y donde utilizó la foto de un conocido para idear una coartada más creíble que lo excusase en el caso de que lo descubrieran cometiendo el robo.

Finalmente, los agentes identificaron plenamente a los cinco investigados, que fueron detenidos por presuntamente haber cometido un delito de robo con fuerza en las cosas. Durante la investigación, la Policía Nacional observó que el principal investigado, el conductor de la grúa, además de contar con numerosos antecedentes policiales, estaba en situación irregular en España.

Por todo ello, las cinco personas detenidas, con numerosos antecedentes, han sido puestas a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Benidorm tras la práctica de las diligencias policiales.