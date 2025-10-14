Suscribete a
ABC Premium

Finge ser el dueño de una finca para entrar con una grúa y robar tres coches en Benidorm

La Policía Nacional ha detenido a cinco implicados en la sustracción de los vehículos, además de herramientas de construcción y maquinaria agrícola

La triste historia del olvidado Antonio Famoso: hallado solo en su casa quince años después de morir

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional ABC

ABC

Alicante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Policía Nacional ha detenido en Benidorm (Alicante) a cuatro hombres y una mujer de entre 26 y 41 años acusados de haber entrado a una finca privada para robar tres vehículos, ayudados por una grúa, además de herramientas de construcción y maquinaria ... agrícola.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app