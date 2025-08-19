Fiestas de Bétera 2025: conciertos, actividades y cómo llegar

Imagen de las Fiestas de les Alfàbegues de Bétera

La localidad valenciana de Bétera vive sus últimos días de las Fiestas de les Alfàbegues 2025, que culminarán el próximo viernes 22 de agosto. Declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico desde 2007, esta tradicional celebración incluye música, pasacalles, misas, cabalgatas, procesiones y mucho más.

Aunque su acto central, la emblemática Rodà de les Alfàbegues, fue el pasado 15 de agosto, las tradicionales fiestas todavía guardan para sus últimos días una gran variedad de actividades y eventos religiosos.

Todos los conciertos son de entrada libre y gratuita pero necesitan invitación de los festeros. En concreto, para el concierto de José Mercé será necesaria dicha citación.

Programación Fiestas de Bétera 2025

MARTES 19 DE AGOSTO:

10:00 horas – Pasacalle y recogida de las Obreras.

12:00 horas – Misa en la Parroquia de la Purísima Concepción.

19:00 horas – Cabalgata de Disfraces con charanga Che Que Bö desde el inicio de la Fira, junto al carrer Trinquet.

23:55 horas – Discomóvil Afrikania On Tour en el recinto de la Alameda.

MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO:

10:00 horas – Pasacalle y recogida de las Obreras.

12:00 horas – Misa en la Parroquia de la Purísima Concepción.

23:55 horas – Noche de Tributos: Estopa, El Canto del Loco y Fito & Fitipaldis.

JUEVES 21 DE AGOSTO:

10:00 horas – Pasacalle y recogida de las Obreras.

12:00 horas – Misa en la Parroquia de la Purísima Concepción.

23:55 horas – Orquesta SCREAM.

VIERNES 22 DE AGOSTO:

10:00 horas – Pasacalle y recogida de las Obreras.

11:00 horas – Misa de la Octava en la Parroquia de la Purísima Concepción y papeletas para elegir Obreras y Mayorales 2026.

20:00 horas – Procesión de la Octava y despedida de Obreras y Mayorales 2025.

20:30 horas – Presentación de Obreras y Mayorales 2026.

23:30 horas – Actuación de flamenco de José Mercé.

Cómo llegar

Este año, el servicio especial de Metrovalencia que comenzó a funcionar en 2024 está condicionado por el corte ferroviario entre Masies y Bétera obligado por los trabajos en la A-7 para mejorar la funcionalidad y la seguridad vial de un tramo de la autovía próximo a la red de Metrovalencia que realiza el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana durante el verano.

Mientras duren las obras del Ministerio, hasta el 31 de agosto, se ha dispuesto un servicio alternativo de autobús en el horario ordinario para garantizar los desplazamientos entre Bétera, Horta Vella y Masies que se convertirá en principio y final de la Línea 1 de Metrovalencia.