Dónde es festivo este viernes 25 de julio en la Comunidad Valenciana

El calendario laboral 2025 en la Comunidad Valenciana no contempla este viernes, 25 de julio, como festivo a nivel autonómico, algo que sí que ocurre en otras cinco regiones de España. Sin embargo, una veintena de localidades de las tres provincias podrán disfrutar de una jornada no laborable, retribuida y no recuperable, dentro de los festivos locales que escogen los Ayuntamientos cada año.

De este modo, pueden generar -junto al fin de semana- un puente de tres días en pleno período estival, que condice en muchos municipios con las fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol, San Jaime o Santa Ana, que se conmemora al día siguiente.

De acuerdo con el listado publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), estas son las 25 poblaciones en las que es festivo local este viernes.

En la provincia de Valencia son Albaida, Alborache, Alfarb, Almoines, Barxeta, Beniflà, Castellonet de la Conquesta, Daimús, l'Énova, Petrés, Turís y Zarra.

En Alicante son Albatera, Benijofar, Callosa d'en Sarrià, Castell de Castells, Guardamar del Segura, Poble Nou de Benitatxell, Ondara y Torremanzanas.

Por último, en la provincia de Castellón es festivo en Alcalà de Xivert, Alquerías del Niño Perdido, Montanejos, Oropesa del Mar y San Jorge.