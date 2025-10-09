Dónde es festivo hoy, jueves 9 de octubre, en España: comunidad autónoma en la que no se trabaja

Dónde es festivo hoy, jueves 9 de octubre, en España
Este jueves 9 de octubre se celebra el Día de la Comunidad Valenciana. En este fiesta se conmemora la entrada del rey Jaime I en la ciudad de Valencia en 1238, lo que marcó la reconquista de Valencia del dominio musulmán y su incorporación a la Corona de Aragón.
Para la jornada, se había diseñado un extenso programa de actos, aunque la mayoría han sido suspendidos ante la alerta naranja por lluvias intensas activada en los litorales de Valencia y Alicante.
El Día de la Comunidad Valenciana es fiesta en toda la región. Por lo tanto, es festivo en Valencia, Castellón y Alicante.
Cabe añadir que este 2025 no hay puente, ya que el 9 de octubre es jueves y el viernes 10 de octubre es día laborable. Además, la Comunidad Valencia es una de las regiones que no ha trasladado el Día de la Hispanidad, que este año cae domingo, al lunes 13 de octubre.
Cuándo es el próximo festivo nacional en España
El próximo festivo en España es el 1 de noviembre y se celebra el Día de Todos los Santos. Tampoco habrá puente, ya que la fiesta este 2025 cae en sábado.
