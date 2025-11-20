Feria del vino en Alicante: horarios y bodegas de Vinoteando en la plaza de toros

Del 20 al 30 de noviembre, la plaza de toros de Alicante acoge Vinoteando, la feria dedicada a celebrar y difundir la cultura del vino. El evento -de acceso gratuito- reúne a doce reconocidas bodegas españolas, invitando a los vecinos y turistas a ... viajar por las principales regiones vitivinícolas del país, sin salir de la ciudad, y disfrutar de la riqueza y diversidad del mapa enológico español.

Entre las participantes se encuentran nombres de La Rioja como Marqués de Cáceres, C.V.N.E (Compañía Vinícola del Norte de España), Fos y Montecillo; representantes de Ribera del Duero como Protos y Legaris; de la provincia de Valencia como Clos Cor Ví y Vicente Gandía, y la gallega Paco & Lola, referente del albariño en las Rías Baixas. Por supuesto, habrá representación de la provincia de Alicante con Bodegas Pinoso (Pinoso), Fondillón Luis XIV (Cañada) y Azorín.

La selección de vinos abarca un amplio abanico de estilos: tintos jóvenes, crianzas y reservas de prestigio; blancos frescos y aromáticos; rosados vibrantes; espumosos, y ediciones especiales que destacan por su carácter innovador o por recuperar técnicas tradicionales.

«Esta feria nace con la intención de ofrecer un plan diferente en Alicante, en un momento de creciente interés por la cultura del vino. Hemos creado un espacio donde descubrir, aprender y disfrutar sin importar el nivel de conocimiento previo», señala Miriam Tardío, responsable de comunicación de Vinoteando.

De jueves a domingo, el programa incluye catas, talleres sensoriales y maridajes con gastronomía local guiados por enólogos y sumilleres, que acercarán el mundo del vino a los visitantes de una forma dinámica y práctica.

El recinto cuenta con un espacio delicatessen de quesos y embutidos que combinarán con los vinos de las bodegas participantes; junto a una zona gastronómica donde se presenta una oferta variada como sorprendentes hamburguesas gourmet y dulces.

Para completar la experiencia, de jueves a domingo, hay actuaciones en directo desde las 20h con tributos a artistas españoles como Alaska, Fito, Estopa, Hombres G, Jarabe de Palo y también versiones del pop rock internacional que prometen animar cada día. El horario de la feria es jueves y viernes de 18 a 00 horas; y sábados y domingos de 12 a 00 horas.