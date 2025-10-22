Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este miércoles 22 de octubre

Feria Valencia: la instalación más capaz

Un recinto centenario que combina magnitud, versatilidad e innovación para situarse a la vanguardia de los eventos internacionales

Feria Valencia posiciona a la ciudad en el Top 40 mundial de destinos del turismo de congresos

Imagen de uno de los eventos organizados por Feria Valencia
Imagen de uno de los eventos organizados por Feria Valencia ABC

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Entrar en Feria Valencia es como adentrarse en un organismo vivo, capaz de transformarse cada día. Hoy puede ser el escenario de un congreso internacional, mañana un salón gastronómico, un rodaje cinematográfico o un espectáculo multitudinario. Su arquitectura, diseñada para adaptarse, parece anticiparse ... a las necesidades de cada evento. Es un espacio que respira movimiento, preparado para reinventarse sin perder el pulso.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app