Feria Valencia: la instalación más capaz
Un recinto centenario que combina magnitud, versatilidad e innovación para situarse a la vanguardia de los eventos internacionales
Feria Valencia posiciona a la ciudad en el Top 40 mundial de destinos del turismo de congresos
Entrar en Feria Valencia es como adentrarse en un organismo vivo, capaz de transformarse cada día. Hoy puede ser el escenario de un congreso internacional, mañana un salón gastronómico, un rodaje cinematográfico o un espectáculo multitudinario. Su arquitectura, diseñada para adaptarse, parece anticiparse ... a las necesidades de cada evento. Es un espacio que respira movimiento, preparado para reinventarse sin perder el pulso.
«Con sus 230.000 metros cuadrados de superficie, es uno de los recintos feriales más grandes de Europa, y además está ubicado a muy poca distancia de la propia ciudad», resume Alejandro Corell, director técnico de Feria Valencia desde 2014, quien conoce cada rincón de la instalación desde que se incorporó en el año 2000.
Un recinto concebido para todo
Con un total de 15 pabellones, el complejo impresiona por su magnitud. Destacan sus cuatro pabellones principales de 12.000 metros cuadrados y hasta 24 metros de altura cada uno, con luz natural y fácil acceso para el montaje de gradas o escenarios de gran formato, o el pabellón 5, con sus 10.000 metros cuadrados diáfanos y su techo de madera a 11 metros de altura que se integra con el moderno Centro de Eventos, un espacio dotado de salas y auditorios que permite combinar ferias, congresos o presentaciones corporativas.
Pero si algo distingue a Feria Valencia, además de su tamaño, es su versatilidad estructural. «A nivel de explotación es un recinto comodísimo. Te mueves en altura, no tienes que recorrer kilómetros entre pabellones», explica Corell. Bajo tierra, 3.000 plazas de aparcamiento facilitan la logística tanto de expositores como de visitantes. «Un expositor me dijo una vez que había aparcado debajo de su stand. Y tenía razón».
Un modelo de funcionamiento flexible
El paso del tiempo ha transformado la forma de trabajar. Lo que antes eran pocas ferias gigantescas, hoy se ha convertido en un calendario continuo y diversificado. «Antes teníamos dos ferias muy grandes al mes; ahora tenemos muchísimas, más pequeñas, y hasta grabaciones de películas. Este año llegaremos a más de 30 ferias propias y 50 eventos externos».
La clave, según Corell, está en la capacidad de adaptación. Feria Valencia puede acoger desde siete eventos simultáneos hasta montajes de enorme complejidad técnica como el Circo del Sol, con centenares de puntos de cuelgue estructural para trapecistas y escenarios aéreos. «Eso demuestra la polivalencia del recinto y la profesionalidad del equipo técnico».
Esa evolución ha ido acompañada de un cambio profundo en el funcionamiento interno: más ágil, más digital, más colaborativo. «Antes todo era más artesanal, más de taller. Ahora la simultaneidad de eventos exige ser rápidos, anticiparse, y entender las necesidades de cada organizador.» Esa transformación no solo ha optimizado la gestión de los espacios, sino que ha permitido ampliar la oferta de servicios y abrir la puerta a sectores muy diversos: desde ferias industriales y congresos internacionales hasta rodajes, espectáculos o actos institucionales.
Innovación y sostenibilidad como ejes
El recinto también se encuentra inmerso en una transformación verde y tecnológica sin precedentes. Dentro de su política de sostenibilidad, Feria Valencia ha iniciado la instalación de un huerto solar de 40.000 metros cuadrados sobre las cubiertas de los pabellones 1 al 4.
El proyecto, que culminará a principios de 2026, convertirá a Feria Valencia en un referente europeo en eficiencia energética: 4.600 placas solares de última generación generarán la electricidad equivalente al consumo de 900 hogares y evitarán la emisión de 500 toneladas de CO₂ al año. Además, se están sustituyendo 18.000 luminarias por sistemas LED, reduciendo un 65% el consumo de la iluminación.
«En un recinto ferial, donde todo es efímero y se monta para pocos días, lograr la sostenibilidad ha sido complejo. Pero lo estamos consiguiendo».
Este compromiso ambiental se completa con un nuevo modelo de gestión integral de residuos, que unifica limpieza y reciclaje, y que apuesta por la recogida selectiva en todos los procesos de montaje y desmontaje.
Un espacio vivo y conectado
En paralelo, el recinto ha renovado su plataforma digital: ticketing, control de accesos, catálogo de expositores, venta online y servicios digitales se han modernizado para ofrecer una experiencia más eficiente tanto a organizadores como a visitantes.
La modernización física también avanza: se han sustituido estructuras como la cúpula del pabellón 7, habilitado accesos a cubiertas y reformado zonas clave como la rampa y entrada del pabellón 5. Todo ello mantiene al complejo a la altura de los estándares internacionales más exigentes.
Pero la innovación no se queda en la tecnología. También implica repensar los espacios. Corell destaca el Centro de Eventos, comunicado con el pabellón 5, como «uno de los rincones más emblemáticos y elegantes del recinto». Con su diseño moderno, acabados de alto nivel y auditorios equipados, este espacio se ha convertido en punto de encuentro para congresos, presentaciones o eventos corporativos de gran formato. «Es muy impactante. Su estética y funcionalidad son espectaculares».
Motor social y económico
Más allá de su dimensión técnica, Feria Valencia desempeña un papel esencial en la economía y la vida social valenciana. Cada gran feria moviliza a decenas de miles de visitantes, genera ocupación hotelera y dinamiza sectores como el transporte, la restauración o los montajes. «En la feria del mueble, por ejemplo, llegamos a reunir ocho pabellones y casi 400 stands. Solo en montaje y desmontaje hay centenares de operarios trabajando».
El impacto se multiplica con cada edición: taxis, restaurantes, comercios y empresas auxiliares se benefician de una actividad que no cesa.
Además, el recinto ha demostrado su vocación de servicio público. Durante la pandemia, almacenó material sanitario y todos los monumentos falleros de Valencia, y en la DANA, en apenas cinco días, se transformó en residencia militar, centro logístico, morgue y base de ayuda psicológica. «Eso también pone en valor lo que puede aportar Feria Valencia a la sociedad. Ojalá no tengamos que volver a usarlo así, pero demuestra de lo que somos capaces».
Una mirada al futuro
Con más de cien años de historia y una mirada firme hacia la sostenibilidad y la innovación, Feria Valencia afronta el futuro con la misma ambición con la que nació: ser un referente internacional. Su ubicación estratégica, su magnitud y su capacidad para reinventarse la convierten en una herramienta clave para la proyección económica y cultural de la Comunidad Valenciana.
«Tenemos un recinto fantástico —resume Corell—. Versátil, moderno y con un potencial enorme. Es un espacio que trabaja para los expositores, para los visitantes y también para la ciudad».
Feria Valencia no es solo un espacio para ferias: es un símbolo de progreso, versatilidad y compromiso con el futuro. Una instalación capaz de transformarse con cada evento y de adaptarse a cualquier desafío, consolidando a Valencia como una de las grandes capitales feriales de Europa.
