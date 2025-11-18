Feijóo confirma que Mazón dejará la presidencia del PP valenciano en las próximas semanas

Carlos Mazón dejará la presidencia del PP valenciano en las próximas semanas, algo que, según trasladó al líder del partido nacional, venía implícito cuando anunció que daba un paso al lado como presidente de las Cortes hace unas semanas. Así lo ha confirmado este martes Alberto Núñez Feijóo ... a la salida de un acto de Atresmedia en el Ateneo de Madrid, en el que ha sido preguntado sobre el todavía presidente autonómico en funciones. «Me notificó que entendía que tenía que dejar la presidencia del partido y yo estoy de acuerdo», ha explicado a los medios.

Sobre el plazo, el líder de la oposición ha condicionado «el relevo adecuado en el partido» a la investidura del nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que ha fijado «en las próximas semanas». Así, considera la decisión de Mazón de «muy correcta» y «muy coherente».

Feijóo también se ha referido a la comisión de investigación sobre la dana que se celebra en el Congreso y a la que acudió a declarar Mazón este martes para denunciar el «circo» que se originó entre los grupos parlamentarios que interrogaban al presidente en funciones. En este sentido, ha insistido en que el PP y Mazón han asumido responsabilidades al máximo nivel y siguen volcados en la «reconstrucción», mientras que otros están volcados en la destrucción».

«Es el momento de la reconstrucción y el Gobierno sigue dejando solo a la Generalitat valenciana. No hay ningún político del PSOE que haya asumido una cuota de responsabilidad, ninguno», ha reprochado.

El PP registrará la candidatura de Pérez Llorca

El PP registrará este miércoles en las Cortes Valencianas la candidatura del secretario general del PPCV y síndic del grupo 'popular', Juanfran Pérez Llorca, para aspirar a suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat valenciana, tras más de una semana de negociaciones con Vox para recabar su apoyo a la futura investidura.

Lo hará el mismo día que termina el plazo. Un día después, el jueves, la Mesa y la Junta de Síndics de Las Cortes se reunirán con la previsión de fijar la sesión del pleno de investidura.