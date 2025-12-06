Suscribete a
ABC Premium

Feijóo anuncia el relevo de Mazón a Pérez Llorca al frente del PP valenciano antes de Navidad

El nuevo presidente de la Generalitat también prefiere coger ya las riendas del partido en su región y la fecha escogida es el 22 de diciembre

El 'photocall' de una fiesta de la Constitución con pocos canapés y muchas ausencias

Alberto Núñez Feijóo (centro), Juanfran Pérez Llorca (derecha) y otros dirigentes del PP acuden al acto del Día de la Constitución en Madrid, este sábado
Alberto Núñez Feijóo (centro), Juanfran Pérez Llorca (derecha) y otros dirigentes del PP acuden al acto del Día de la Constitución en Madrid, este sábado EFE

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, espera completar antes de Navidad el relevo de Carlos Mazón al frente del partido (PPCV) en la Comunitat Valenciana y pasar el testigo al nuevo 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca ... , que asumiría también las riendas de la formación en la región.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app