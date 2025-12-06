Feijóo anuncia el relevo de Mazón a Pérez Llorca al frente del PP valenciano antes de Navidad

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, espera completar antes de Navidad el relevo de Carlos Mazón al frente del partido (PPCV) en la Comunitat Valenciana y pasar el testigo al nuevo 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca ... , que asumiría también las riendas de la formación en la región.

«Si nos da tiempo en diciembre, será en diciembre», ha asegurado Feijóo en una charla informal con periodistas en el acto de celebración de los 47 años de la Constitución que se ha celebrado en el Congreso, al que ha acudido Pérez Llorca y otros presidentes del PP como Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno, Jorge Azcón o Fernando López Miras.

El líder del PP ha apuntado la posibilidad de que ese relevo pueda ejecutarse el 22 de diciembre a través de una reunión del comité ejecutivo autonómico o de la Junta Directiva regional. Precisamente ese día se prevé una reunión del Comité Ejecutivo Nacional en Madrid para analizar los resultados de las elecciones extremeñas, al que están convocados la candidata del PP, María Guardiola, y los demás presidentes autonómicos.

A través de los órganos del partido y sin congreso

En 'Génova' tienen decidido desde hace semanas que ese relevo se producirá a través de los órganos del partido, como ocurrió en su día con en la Comunitat Valenciana con Alberto Fabra tras la salida de Francisco Camps o con Fernando López Miras en Murcia tras la dimisión de Pedro Antonio Sánchez.

De esta forma, no habrá por el momento un congreso del PP de la Comunitat Valenciana, como han reclamado Camps y sus afines, que se postulan para aspirar también a la candidatura como cartel electoral en los próximos comicios autonómicos. El congreso regional del PPCV tocaba el pasado mes de julio pero la dirección nacional del PP lo aplazó alegando que la prioridad debía ser la reconstrucción tras la dana.

El 3 de julio de 2021, en plena pandemia, Mazón fue proclamado presidente del PPCV con el 99,6% de los votos emitidos -solo hubo tres en blanco- en un cónclave en el que estuvo arropado por el entonces presidente del PP, Pablo Casado, que había apostado por él para recuperar el poder en la región en sustitución de Isabel Bonig.

El propio Pérez Llorca, que fue elegido 'president' de la Generalitat el 27 de noviembre, espera asumir la presidencia del partido antes de Navidad, según aseguraron hace unos días fuentes de su entorno.

Bajo la presidencia de Mazón en el PPCV, Pérez Llorca ha sido el secretario general de los 'populares' valencianos y hasta hace unos días era también el síndic del PP en Les Corts.

A «instancia» del propio Mazón

Tras la dimisión de Mazón como 'president' de la Generalitat el 3 de noviembre, Feijóo avanzó que también se produciría su sustitución en el partido, una vez que fuera investido Pérez Llorca. Según señaló, la elección de un nuevo presidente del PPCV se produce a «instancia» del propio Mazón y él está de acuerdo.

Así, Feijóo indicó que Mazón, cuando presentó su dimisión, puso también a disposición del partido su cargo como presidente del PPCV: «Me notificó que entendía que tenía que dejar la presidencia del partido y yo estoy de acuerdo. Y por tanto, en las próximas semanas espero que, una vez finalice la investidura del nuevo presidente de la Generalitat, hagamos el relevo adecuado en el partido».