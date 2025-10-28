Feijóo afirma que Mazón deberá dar «todas las respuestas» en las comisiones de investigación de Les Corts y del Senado

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, deberá dar «todas las respuestas» sobre la gestión de la dana en la comisión de investigación de Les Corts Valencianes y en la ... del Senado.

Feijóo ha subrayado que esta es «la semana de las víctimas» de la tragedia, en la que fallecieron 229 personas el 29 de octubre hace un año. Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas tras asistir al desayuno informativo con el vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, en el Foro Nueva Economía.

Al ser preguntado por cómo valora las diferentes versiones que ha dado Mazón -la última que acompañó al aparcamiento a la periodista Maribel Vilaplana tras su comida en el restaurante El Ventorro-, Feijóo ha indicado que «se tendrán que dar todas las respuestas que sean necesarias» en sede parlamentaria.

Comisión del Senado y de Les Corts

Así, ha señalado que en la comisión de investigación en Les Corts y en la del Senado se harán «todas las preguntas que se puedan formular». «Y eso lo tendrá que responder el señor Mazón», ha apostillado.

Feijóo ha citado solo esas dos comisiones, en las que el PP tiene mayoría. Sin embargo, el presidente de la Generalitat deberá comparecer antes en la comisión del Congreso, cuya fecha prevista es el próximo 17 de noviembre.

Dicho esto, el líder del PP ha criticado de nuevo las declaraciones del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que en un acto en León calificó de «indecente» que el PP y el presidente de Vox, Santiago Abascal, mantengan a Mazón después de su «negligente» gestión en la dana.

«Yo, con toda la tranquilidad y con toda la responsabilidad, creo que esta semana es la semana de las víctimas y de sus familiares. Utilizar el dolor de la gente para hacer política, se lo dejo el presidente del Gobierno. Yo no soy así», ha proclamado.

En este punto, ha insistido en que el presidente del Partido Popular «está mucho más preocupado por respetar a las víctimas y a sus familiares y por la reconstrucción». «Y el señor Mazón tendrá que explicar todas y cada una de las preguntas que le hagan en las Cortes Valencianas y en el Senado», ha abundado.