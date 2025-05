La familia de la española accidentada en Tailandia actualiza su estado de salud: «Ya no está en la UCI»

Más de siete meses después de haber sufrido un grave accidente de moto en Tailandia, Ángela Agudo continúa con su recuperación en el Hospital Universitario La Fe de Valencia, donde ingresó tras un costoso viaje en avión medicalizado por un traumatismo craneoencefálico severo que le dejó en coma. Por su parte, la familia de la joven de 25 años sigue utilizando las redes sociales para actualizar su estado de salud a la legión de seguidores que siguen interesados y mostrando su apoyo en un caso que les conmocionó.

Según han confirmado sus allegados, Ángela no sigue ingresada en la planta de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), «eso hace mucho que quedó atrás», señalan. No obstante, matizan que su estado no es exactamente un coma, sino un «estado alterado de conciencia», donde las terapias y rehabilitación son «fundamentales» para «tratar de recuperar el máximo posible».

La familia, siempre a su lado, en esta nueva actualización del estado de salud de la natural de Godelleta, vuelve a pedir paciencia porque «no es fácil responder» a las muchas preguntas que recibe «desde el cariño y la preocupación». «Hay que vivirlo para saber lo que duele y desgarra el corazón. Gracias a todas las personas que sabéis entender los silencios y leer entre líneas», apuntan.

Hace poco más de un mes, relataron importantes avances dentro de una lenta y complicada recuperación en la que no pierden la esperanza. Los médicos retiraron la traqueotomía y Ángela ya puede respirar de forma natural por la nariz, así como abrir un ojo. «Te miro a los ojos y no sé qué piensas, qué sientes, qué duele. Te abrazo y necesito sentir tu intensidad», describía su prima en una carta.

«Sanar cuesta pero, creo fuerte en que vas a volver a vivir. Sigo viendo constelaciones en tus cicatrices y pidiendo deseos a cada una de tus pestañas. Darte amor me reconforta para partirme después», seguía la misiva. «En comparación a cómo llegó ha mejorado un poco. Le hablamos mucho, la ayudamos con los ejercicios de fisioterapia y esperamos que llegue el día que nos responda, aunque pase un año o lo que haga falta», contaba a ABC su hermano Diego.

Gastos médicos, crowdfunding y donaciones

Durante sus vacaciones en Tailandia, Ángela sufrió un accidente el pasado 6 de octubre por el que fue hospitalizada en un centro sanitario de la isla de Samui, donde los gastos médicos alcanzaban los 5.000 euro diarios, superando rápidamente la cobertura de su seguro de viaje. Para tratar de repatriarla con todas las garantías, la familia emprendió una campaña de crowdfunding con la que llegaron a recaudar poco más de 300.000 euros en pocos días.

Así, ante la negativa del Gobierno español de facilitar su vuelta a Valencia en un avión militar, contrataron uno privado que les costó 240.00 euros en dos pagos, con el que pudieron trasladar a Ángela a la capital del Turia. Respecto a los fondos recaudados, la familia siempre ha demostrado total transparencia al publicar todas las facturas y haber donado cerca de 78.000 euros a la Fundación Ángel Nieto, dedicada a ayudar a víctimas de accidentes de tráfico.

Sin embargo, han tenido que hacer frente a una carga fiscal significativa, que causó una gran indignación en el seno de la sociedad española, pagando en un primer momento 32.000 euros a Hacienda por el dinero recibido en una cuenta bancaria y otra cantidad que ronda los 100.000 en impuestos por las demás donaciones.