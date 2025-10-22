Fallece a los 75 años José Luis Gisbert, referente para los heladeros artesanos

José Luis Gisbert ha fallecido este miércoles a los 75 años de edad y el gremio de los heladeros artesanos está de luto por su pérdida, como referente para el oficio que ha sido desde hace décadas.

Nacido en Ibi (Alicante), era ... la tercera generación de una familia dedicada a la elaboración de estos dulces con la marca La Ibense Gisbert y ejerció 18 años como presidente de ANHCEA (Asociación Nacional de Heladeros Artesanos), que tiene su sede en Jijona, además de la federación europea Artglacer.

Más recientemente, también fue presidente de la Institución Ferial Alicantina (IFA) durante la anterior legislatura, con el Gobierno autonómico de Ximo Puig. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, ANHCEA y la alcaldesa de Jijona han expresado sus condolencias y tristeza, además de destacar su trayectoria profesional. En el caso de la asociación nacional, durante su etapa al frente de la entidad creció hasta los 400 socios con más de un millar de heladerías representadas.

