Fallece a los 75 años José Luis Gisbert, referente para los heladeros artesanos

El alicantino había sido presidente de las asociaciones española y europea del gremio, y también del organismo ferial IFA

José Luis Gisbert, expresidente de los heladeros artesanos y de IFA
Alicante

José Luis Gisbert ha fallecido este miércoles a los 75 años de edad y el gremio de los heladeros artesanos está de luto por su pérdida, como referente para el oficio que ha sido desde hace décadas.

Nacido en Ibi (Alicante), era ... la tercera generación de una familia dedicada a la elaboración de estos dulces con la marca La Ibense Gisbert y ejerció 18 años como presidente de ANHCEA (Asociación Nacional de Heladeros Artesanos), que tiene su sede en Jijona, además de la federación europea Artglacer.

