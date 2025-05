Expertos en Recursos Humanos debaten en la UA sobre el valor social como diferenciación de las empresas

Un total de 130 especialistas en Recursos Humanos procedentes de destacadas empresas de la Comunitat Valenciana, especialmente de la provincia de Alicante, incluso multinacionales con presencia en Alicante, se han reunido en el Parque científico de la Universidad de Alicante, convocados por el Club de las Buenas Decisiones (CBD), para debatir y actualizar la aportación fundamental de las personas a la creación de valor social de las empresas.

La globalización es un concepto acuñado hace años para referirse a las dinámicas económicas y sociales globales, aunque las políticas más recientes de algunos actores muy relevantes de la sociedad parece que ponen en duda la constatación de que es difícil limitar dinámicas globales ya en marcha.

Para hacer compatible este contexto competitivo, global y digital con la necesidad de humanizar la acción de las empresas para avanzar, José Luis Gascó, director del Club de las Buenas Decisiones, destacó en su intervención «la tecnología, la Inteligencia Artificial, son fundamentales; sin duda han venido para quedarse y tener posiciones cada día más firmes en las empresas y en la sociedad, pero nada funciona sin personas capaces de mantener el pulso empresarial y social, lo que exige aptitud y actitud; contar con la motivación, las capacidades y los conocimientos necesarios».

Y es que, sin capacidad para trabajar en equipo, para apoyar a los distintos colectivos vinculados a la actividad empresarial y proponer acciones que generen valor social, las empresas acaban convirtiéndose en una empresa indistinguible, una commodity, incapaz de aportar valor diferencial y, por tanto, objetivo de desaparición ante cualquier cambio en la dirección del viento empresarial, y en esta época esos cambios se producen con mucha rapidez.

En la misma línea, el director general de Empleo, Fomento Empresarial y Nueva Economía del Ayuntamiento de Alicante, Vicente Seguí, decía «el verdadero éxito de las organizaciones no se mide solo en cifras, sino en personas. He tenido la oportunidad de trabajar con empresas de todos los tamaños, y si algo he aprendido es que el talento, la motivación y el propósito son los verdaderos motores de transformación. Las empresas que marcan la diferencia no son las que tienen más recursos, sino las que saben atraer, desarrollar y cuidar a las personas adecuadas¨.

La capacidad de atraer y fidelizar el talento por parte de las empresas está muy condicionada por la conexión entre la Universidad y las necesidades de las empresas, una de cuyas concreciones más evidentes es este Parque Científico de la Universidad de Alicante que, como decía la vicerrectora de Transferencia, innovación y Divulgación Científica de la UA, y presidenta del Parque Científico, Mª Jesús Pastor, «más allá de ser una infraestructura, el Parque Científico es un punto de encuentro ágil y dinámico entre la investigación universitaria y el tejido empresarial. Gracias a esta conexión, más de 40 empresas están desarrollando hoy soluciones innovadoras que generan empleo cualificado y aportan valor real al mercado. Pero lo más relevante es el enfoque colaborativo: investigadores, emprendedores y empresas se unen en un ecosistema que aprende, evoluciona y crece de forma conjunta».

El objetivo es ser capaces de diferenciarnos por innovación y calidad del servicio, lo que sólo es posible a través de la formación, de la actualización constante de las plantillas en contacto con la realidad empresarial, como reiteraban todos los ponentes, y ha determinado desde hace ya 25 años la focalización del Club de las Buenas Decisiones de la Universidad de Alicante.

En este punto, decía la rectora de la Universidad el año pasado, «es fundamental la colaboración con las asociaciones empresariales, así como con empresarios y directivos individuales que ayudan a orientar constantemente nuestros programas formativos, formando parte muchas veces del profesorado específico de los cursos abiertos de actualización y postgrado que el Club de las Buenas Decisiones desarrolla para todas las empresas convencidas de que en la formación permanente de sus personas está el secreto del éxito».

Este encuentro anual es una referencia indispensable para poner en común reflexiones y realidades acerca de la formación y las empresas, así como para actualizar los programas que faciliten esa necesaria conexión entre la Universidad, las empresas y el contexto económico y social.