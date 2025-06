El excomisario de Policía que vinculó delincuencia e inmigración niega ser racista: «Me considero activista social»

El excomisario de la Policía Nacional Ricardo Ferris, que fue jefe de la Comisaría Centro de Valencia, ha señalado que su discurso pronunciado en un acto público organizado por Vox en el que vinculó la inmigración ilegal con la delincuencia no era contra los extranjeros, sino contra los propios delitos. Así, en la vista oral celebrada este miércoles, se ha definido ante el juez como un «activista social», alejado de la imagen de «racista y xenófobo» que le han atribuido desde entonces.

Los hechos denunciados ocurrieron el 14 de octubre de 2022 cuando el también exinspector policial participó en una charla de la formación de Santiago Abascal y la Fundación para la Defensa de la Nación Española en el Ateneo de Valencia, y que fue transmitida por distintas redes sociales. La Dirección General de la Policía le relevó de sus funciones el 20 de octubre y abrió un expediente disciplinario que está paralizado a expensas del resultado del juicio, después de que equiparara delincuencia e inmigración.

Ferris ha negado los hechos ante el tribunal y ha señalado que el discurso era «contra la delincuencia no contra los inmigrantes» y que «la imagen mía de racista y xenófobo es incierta». «Nada que ver, todo lo contrario, soy un activista social que ayuda a la gente y que durante la dana estuve un un mes sin dormir patrullando por las noches», ha argumentado.

MÁS INFORMACIÓN Un inspector de Policía se enfrenta a cárcel por vincular inmigración ilegal y delincuencia en un acto de Vox

La Fiscalía y las organizaciones sociales que ejercen la acusación popular piden que se le condene a tres años de cárcel por delitos de odio y haber incitado a la violencia contra la población migrante. También a inhabilitación especial para profesión un oficio educativo, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por seis años; que se le inhabilite para empleo o cargo público por el mismo tiempo y al pago de una multa de 12 meses. Alternativamente piden un año y dos meses de cárcel por un delito de menosprecio o descrédito contra la dignidad de las personas. Por su parte, solicita la libre absolución.

El expolicía se ha negado a responder a acusaciones particulares pero sí ha hecho uso de su última palabra para reivindicar su discurso en una sala de la Audiencia de Valencia repleta de organizaciones de personas migrantes y otros que apoyaban a Ferris en su discurso.

«Cómo voy yo a animar a la gente a que salga a matar, es tan grotesco que es increíble que se plantee: soy policía, mi obligación es detener a los delincuentes», ha cuestionado en relación a las afirmaciones que vertió en la conferencia en las que aseguró: «Los españoles somos un pueblo pacífico, vamos a tener que dejar de serlo» o «vamos a tener que actuar y echarle narices al asunto». Así, ha señalado que quería apelar a la necesidad de colaboración ciudadana porque «los propios policías reconocen se ha ido de las manos la seguridad».

También ha afirmado acudió al acto invitado por la Fundación Denaes, que no dio su consentimiento para ser grabado y que no informó a sus superiores de que iba a participar porque acudió como «particular» y como representante del sindicato policial Jupol para ofrecer su punto de vista desde su experiencia en sus 40 años en la Policía y como responsable de la comisaría Centro.

«Antipolítico»

Además, ha señalado que no sabía que el acto lo organizaba también Vox y se ha definido como «antipolítico». Al llegar al Ateneo vio no solo el logotipo de Vox, sino también a gente vinculada al partido socialista a los que conocía porque su labor de asesor de seguridad a tres delegados de Gobierno. «La seguridad ciudadana, hasta donde yo sé, no entiende de ideologías», ha mantenido.

Ferris ha comentado que en España «desgraciadamente sí que delincuente es sinónimo de inmigración ilegal», sobre todo en delitos que causan alarma social, pero ha recalcado que esta afirmación «no estigmatiza, todo lo contrario, lo que estoy haciendo es animar a la gente en general y a los inmigrantes honrados y trabajadores, que son los más interesados para evitar esa estigmatización, a colaborar» porque la colaboración ciudadana es una asignatura «pendiente» en España que «requiere un cambio político» y que debería incluso impartirse en los colegios.

«He preparado a policías colombianos, que me han dicho 'No permitáis que España se convierta en Colombia' y debajo de mi casa tengo familias de Marruecos con tiendas en el centro que me dan la razón, que los que roban en las tiendas son sus paisanos», ha señalado.

En cuanto a su afirmación de que «absolutamente todas la violaciones en España están siendo cometidas por gente que viene de fuera», ha replicado que, por su «observación profesional», la «práctica totalidad está vinculada a la irrupción de elementos culturales venidos de fuera».

«Ofendidos y humillados»

Por contra, durante el juicio han declarado como testigos el portavoz de la Federación Unión Africana España, y las presidentas de CIM Burkina y de Valencia Acull, que han coincidido en que el colectivo de personas migrantes se sintió «ofendido y humillado» por estas declaraciones y también «miedo» y que han notado asimismo un incremento de la hostilidad hacia ellos.