El exclusivo hotel de lujo, hogar de reyes, a una hora de Valencia: tiene cinco habitaciones con piscina privada

El Hotel Montsant es un refugio singular en un entorno natural absolutamente privilegiado dentro de la Comunidad Valenciana, en el municipio de Xàtiva. Un refugio singular no solo por su riqueza natural, sino también por sus numerosos vestigios de otras épocas. Este espacio viene a resignificar el lujo a través de la autenticidad, la belleza y el compromiso con el territorio.

El hotel se encuentra a los pies del imponente Castillo de Xàtiva, un símbolo de la región que ha sido testigo de las vicisitudes de siglos de historia. Este castillo hunde sus raíces en la Edad Media y domina el paisaje, ofreciendo una de las panorámicas más privilegiadas de la comarca. La riqueza histórica de la zona se respira en cada rincón, desde la arquitectura del espacio, hasta el arte que cuelga de las paredes del hotel. Aquí, tradición e historia abrazan el entorno, creando un lugar único.

Las habitaciones para conectar con lo esencial

Con 25 habitaciones cuidadosamente integradas en el entorno, Montsant ofrece distintas formas de habitar la naturaleza sin renunciar al confort. Desde las Junior Suite con piscina privada, hasta las Cabañas integradas entre la arboleda, el conjunto está pensado para una inmersión total en el paisaje, donde cada estancia propone una experiencia única.

Algunas habitaciones acogen también a quienes viajan con sus mascotas, convirtiéndo así el Hotel Montsant en un espacio Dog Friendly ampliando las posibilidades de una escapada en familia y convirtiéndose en el destino ideal para unos días de desconexión durante la temporada estival. Porque en Montsant, el verano es una época destacada del año, donde se desarrollan otras formas de habitar la naturaleza. Como parte de su apuesta por mejorar la experiencia de sus visitantes, el hotel incorpora varias novedades pensadas para enriquecer la estancia. Entre ellas, destaca el bar junto a la piscina, un espacio reservado para huéspedes, así como el servicio de cafetería vespertino que amplía la oferta del hotel y permite a los clientes relajarse en un entorno natural incomparable.

Muralla: Las habitaciones muralla están totalmente integradas en el jardín, bajo un techo vegetal que conecta con la naturaleza. Están equipadas con piscina privada, una amplia terraza, TV plana, cama doble, ducha, aire acondicionado, calefacción, caja fuerte, mini bar y WIFI.

Junior Suite: Las cabañas de madera sumergen con calidez en plena naturaleza sin renunciar a todas las comodidades. Sus terrazas privadas gozan de una vista magnífica sobre la vegetación de la parte alta de los jardines. Habitación doble con salón anexo y con posibilidad de cama supletoria doble. El Hotel Montsant cuenta con dos Junior Suites diferentes con amplias terrazas y piscina privada.

Un hotel con historia que contar

Montsant ha tenido muchas vidas, y todas ellas influyen de una manera u otra en la actual. Mucho antes de pasar a manos privadas, fue residencia de reyes y monasterio. Jaime I, conquistador de la ciudad de Xàtiva en el siglo XIII, estableció en Montsant su residencia real. Los monarcas sucesores conservaron la propiedad y, durante esta etapa, fue cuando se construyó el aljibe, que todavía se conserva.

A comienzos del siglo XIV, se convirtió en monasterio cisterciense. Más tarde, durante la Guerra de Sucesión y la ocupación napoleónica, fue conquistado. Finalmente, y tras la desamortización de 1835, pasó a manos privadas, época en la que se diseñaron los jardines que hoy rodean el hotel.

Heredero de un pasado histórico, Montsant abre una nueva etapa más conectada al presente y a la actual forma de viajar, sin renunciar a su esencia. En este espacio, cada estancia, cada celebración y cada experiencia gastronómica se vive sin prisas, con sensibilidad y respeto por el legado de esta tierra. Porque el mayor lujo se encuentra en el largo plazo y en la calma.