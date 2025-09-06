Estreno del Roig Arena en Valencia: conciertos, entradas, restaurantes y cómo llegar

El Roig Arena inicia su andadura este sábado en Valencia con el mayor tributo hecho jamás en honor al cantante Nino Bravo, concierto que servirá para dar el pistoletazo de salida a una temporada en la que el vanguardista recinto tiene cerrados centenares de eventos y partidos de baloncesto.

Con 400 millones de euros de inversión, financiados íntegramente por el empresario Juan Roig, el pabellón espera generar un impacto económico de 150 millones anuales para la ciudad y un millón de asistentes durante el primer año.

Más bien, se trata de un «proyecto de ciudad», que apuesta por mejorar las dotaciones del distrito de Quatre Carreres y de la ciudad con la construcción del Colegio Público Les Arts (en funcionamiento, con un coste de 8 millones de euros); un parking público (abierto hace un año, 20 millones de euros) y la urbanización y ajardinamiento de más de 40.000 metros cuadrados, donde se enclava el Parque de la Afición del Valencia Basket (7 millones de euros).

En el día de apertura de puertas, el Roig Arena ya ha vendido el 75% de sus entradas de estas citas, con 14 'sold outs': 'Bravo, Nino' -el concierto que inaugurará el espacio-; Camilo; Manuel Carrasco, dos conciertos de Joaquín Sabina; Los40 Music Awards; Anuel AA; The Waterboys; The Chicken; La M.O.D.A.; Delaossa; Fito & Fitipaldis; Hans Zimmer y Dani Martín.

Además de la música, ya está operativo su parte gastronómica tras la apertura esta semana del restaurante Poble Nou, Ultramarinos Roig y El Mercat de Roig Arena, gastromarket donde se ubican Hundred Burgers; La Mesedora; Adicto y Adicta; Per Me; Xé Chicken, Dich? y Maverick's. La mayor parte de la restauración del recinto se gestiona de la mano del chef Miguel Martí, al frente de la cocina central, Poble Nou y Ultramarinos Roig.

Cómo llegar al Roig Arena

Para llegar, la línea de metro más cercana es la L10, Quatre Carreres la cual se sitúa a cinco minutos andando del Roig Arena. En cuanto a buses, las líneas de autobuses con parada más próximas al pabellón son: L7, L13, L14, L35, L99 de la EMT.

Asimismo, las paradas de taxi más cercanas al recinto en días de evento son: Av. Antonio Ferrandis 22, 46013, Valencia y C/ Bomber Ramón Duart 17, 46013, Valencia. El pabellón cuenta también con ascensores para el público general, además de escaleras.