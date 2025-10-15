Suscribete a
La estación de Adif en Alicante se llena de arroces y cine con la exposición de Gastro Cinema

La muestra fotográfica ofrece un homenaje visual a la tradición alicantina de estas recetas con un guiño cinematográfico

El director de Gastro Cinema, Vicente Seva, junto a una de las imágenes en la exposición
El director de Gastro Cinema, Vicente Seva, junto a una de las imágenes en la exposición

Alicante

La estación de ADIF de Alicante ha inaugurado este miércoles la exposición 'Arroces de Cine', que se enmarca dentro de la celebración del festival Gastro Cinema, que se celebra del 18 al 23 de octubre en la ciudad. La ... muestra pone en valor uno de los pilares de la gastronomía alicantina: «el arroz, convertido en protagonista de una experiencia nueva, haciendo de cada película un original arroz», según sus promotores.

