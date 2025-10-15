La estación de Adif en Alicante se llena de arroces y cine con la exposición de Gastro Cinema

La estación de ADIF de Alicante ha inaugurado este miércoles la exposición 'Arroces de Cine', que se enmarca dentro de la celebración del festival Gastro Cinema, que se celebra del 18 al 23 de octubre en la ciudad. La ... muestra pone en valor uno de los pilares de la gastronomía alicantina: «el arroz, convertido en protagonista de una experiencia nueva, haciendo de cada película un original arroz», según sus promotores.

Al acto han asistido Ana Poquet, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Alicante; Vicente Seva, director de Gastro Cinema; Juan Andrés Sánchez Jordán, jefe de Estaciones del Ámbito de Alicante; y Gabriela Córdoba, presidenta de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA).

La exposición reúne una selección de platos de arroz elaborados por 22 restaurantes de la ciudad, cada uno inspirado en el título de una película, como parte de la sección 'Arroces de Cine'. Esta ruta gastronómica estará activa durante toda la semana del festival, en colaboración con ARA, y permite al público disfrutar de combinaciones creativas que maridan el séptimo arte con los sabores más representativos de Alicante.

Presentación de la muestra con Seva, Ana Poquet, Juan Andrés Sánchez Jordán y Gabriela Córdoba JUAN CARLOS SOLER

«La exposición 'Arroces de Cine' es un homenaje a la tradición arrocera desde una mirada contemporánea, que une lo visual, lo gastronómico y lo cinematográfico en una propuesta abierta a todos los públicos. Una forma más de invitar al visitante de la ciudad a degustar uno de nuestros platos más representativos, pero desde una mirada divertida y cultural», ha comentado Vicente Seva, director de Gastro Cinema.

Ana Poquet ha destacado «el gran acierto de unir cine y gastronomía en un festival que cada año coge más fuerza y que ayuda a posicionar Alicante como el lugar donde vivir la cultura gastronómica en todas sus formas». «Este año además con nuestra ciudad como Capital Española de la Gastronomía el certamen cobra un sentido aún más especial»

«Alicante ya se ha posicionado como una de las ciudades donde mejor se come a nivel nacional. Es una realidad fruto de muchos años de trabajo para lograr la excelencia en nuestros platos, en nuestra cocina y en nuestros restaurantes. Esta exposición y la ruta 'Arroces de Cine' son una plataforma magnífica para seguir visibilizando esa calidad, tanto a nivel nacional como internacional. Las fotos que se muestran en la estación de ADIF son solo un ejemplo de la gran variedad de arroces que ofrecemos en Alicante, uno de los grandes pilares de nuestra gastronomía», ha destacado Gabriela Córdoba, presidenta de ARA.

«Un año más vamos a vivir con la cultura y con la gastronomía, estamos encantados de recibir esta exposición dentro responsabilidad social, concretamente el programa de Estación Abierta, donde como siempre estamos abiertos a iniciativas de orden cultural, social, todas sin ánimo de lucro», ha concluido Juan Andrés Sánchez Jordán, jefe de Estaciones del Ámbito de Alicante.

Gastro Cinema 2025 cuenta con la colaboración del Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Alicante, Alicante City & Beach, Capital Española de la Gastronomía, Diputación de Alicante, Mercalicante, Aguas de Alicante, ARA, APHA y otras empresas colaboradoras.