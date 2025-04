La española que quedó en coma en Tailandia cumple seis meses en el hospital: «Duele demasiado vivir sin ti»

Seis meses han transcurrido ya desde que la vida de Ángela Agudo y su familia cambiara de manera radical. La joven valenciana sufrió el pasado 6 de octubre un grave accidente de moto durante sus vacaciones en Tailandia, concretamente en la isla de Koh Tao, tras el que tuvo que ser hospitalizada por un traumatismo craneoencefálico severo que la dejó en estado crítico y en coma. Ahora, medio año después, el panorama es diferente, aunque sí todavía complicado. Se recupera en el Hospital Universitario La Fe de Valencia, de hecho hace poco más de un mes los médicos le retiraron la traqueotomía y ya puede respirar de forma natural por la nariz, además de abrir un ojo.

No obstante, la evolución está siendo lenta, pero no por ello su familia ha perdido la esperanza en su recuperación. Desde su cuenta de Instagram, los allegados dan el parte con cierta asiduidad de su estado e insuflan de ánimos a los que siguen su caso desde hace ya seis meses. «Ya huele a flores, las abejas se empiezan a escuchar. El sol nos da más compañía, y tú pequeña ¿dónde estás? Te miro a los ojos y no sé qué piensas, qué sientes, qué duele. Te abrazo y necesito sentir tu intensidad», escribe su prima en una emotiva carta.

En la misma misiva, su familia recalca que «duele demasiado vivir sin ti -Ángela». «Tengo tantos pedazos y grietas que te regalaría media vida para vivir juntas todo lo que me perdí de ti. El tren no espera. No lo puedo tener, ahora tu ritmo es otro. Sanar cuesta pero, creo fuerte en que vas a volver a vivir. Sigo viendo constelaciones en tus cicatrices y pidiendo deseos a cada una de tus pestañas. Darte amor me reconforta para partirme después», sigue.

Una recuperación que según concretan a ABC algunos familiares directos de la joven de Godelleta, está siendo «bastante dura» y que los ánimos «van a días». «Sigue en el mismo punto», respecto a las últimas novedades anunciadas y desde hace seis meses tratan de adaptarse a una nueva situación sin perder ni por un minuto la esperanza. «Te veo en todos los ojos verdes que se cruzan con mi mirada. Te pienso en cada atardecer. Te siento en cada abrazo, te lloro después, también te necesito, me enfado, grito, quiero escapar y correr. Ojalá acabe pronto para empezar otra vez. Sigue nadando, Ángela. No te puedes detener», acaba la carta colgada en redes sociales.

Después del grave accidente, Ángela fue atendida en un hospital de la isla tailandesa de Samui, donde los gastos médicos llegaron a alcanzar los gastos diarios de 5.000 euros, superando en pocos días la cobertura del seguro de viaje. Ante esta dramática situación, su familia inició una campaña de fondos a través de crowdfunding, en el que consiguieron el dinero para traerla de vuelta a España en un avión medicalizado privado, después de que el Gobierno le denegara su viaje de regreso en una aeronave militar especializada, como sí permitió en otros casos anteriores.

Una vez en España, Ángela ingresó en La Fe, donde continúa su tratamiento después de haberse sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas. Mientras, su familia ha llevado a cabo un ejercicio de transparencia total al publicar las facturas de todos los gastos médicos, así como el pago del avión y la donación del dinero restante a la Fundación Ángel Nieto, que ayuda a personas que han sufrido accidentes de tráfico.