Cómo escapó Antonio Anglés, el asesino de las niñas de Alcàsser: el desenlace de la miniserie, este martes en À Punt

La televisión valenciana emite el último capítulo del documental 'Anglès, historia de una fuga'

À Punt retransmitirá en directo los encierros de la Fira d'Onda 2025 para reforzar su proyección autonómica

Recreación actual del aspecto del fugado Antonio Anglès
Recreación actual del aspecto del fugado Antonio Anglès À PUNT

À Punt ofrece el capítulo final de la miniserie Anglés, historia de una fuga, este martes 21 de octubre a las 22:30 horas. La serie cuenta cómo fue la huida y desaparición de Antonio Anglés, el principal sospechoso del asesinato de las ... niñas de Alcàsser. Míriam, Toñi y Desirée.

