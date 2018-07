Cultura Visites guiades per tal de mostrar el patrimoni arqueològic valencià El Museu de Prehistòria i els ajuntaments promouen activitats al estiu

ABC

@ABC_CValenciana VALÈNCIA Actualizado: 19/07/2018 16:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Museu de Prehistòria de València, que depèn de l’Àrea de Cultura de la Diputació, en col·laboració amb els ajuntaments d’Ademuz, Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Gàtova, Olocau, Montcada, Moixent i Tavernes de la Valldigna, proposen per a aquest estiu un horari especial de visita i nombroses activitats orientades a la difusió del patrimoni arqueològic valencià. Des de visites guiades a tallers didàctics, passant per les visites als centres d’interpretació, activitats que permetran als veïns i veïnes, així com als visitants i turistes, apropar-se a una part fonamental de la nostra història i cultura.

L’Àrea de Cultura i el Museu de Prehistòria de València han dissenyat una estimulant campanya: Agafa el teu barret i vine a conèixer els jaciments valencians, on es presenta tota l’oferta de visites guiades als jaciments. Segons el diputat de cultura, Xavier Rius, “l’estiu i el període de vacances són un moment idoni per a visitar in situ els jaciments arqueològics i les tasques d’excavació i investigació que es fan al seu voltant”. Rius també celebra que “el poble valencià dispose d’un llegat històric tan ample i d’una herència cultural de tanta rellevància, on el paper actiu del Museu de Prehistòria de la Diputació resulta fonamental”, així què, per a Rius “cal seguir treballant en la línia de la difusió dels jaciments perquè la gent comprenga i visibilitze el gran treball d’investigació que fan els nostres equips d’arqueologia.”

La Cova del Bolomor, importants restes del Paleolític valencià

La Cova del Bolomor de Tavernes de la Valldigna és un jaciment paleolític únic al món. A Aquest jaciment excavat a terres valencianes es documenta l’ocupació humana al llarg de més de 200.000 anys i en ell s’han descobert les proves més antigues de la presència de foc a Europa. S’han recuperat més de cinquanta mil peces lítiques treballades, a més, els prop de mig milió d’ossos constitueixen una de les màximes col·leccions fòssils aportada per l’home durant el Plistocè mitjà a Espanya. Tots fets que contribueixen al coneixement del Paleolític antic al Mediterrani i Europa.

Aquest jaciment ofereix visites guiades els dies 20 de juliol, i 4 i 18 d’agost. A més, La Cova del Bolomor permetrà als visitants gaudir de la increïble experiència “Una nit en un campament neardental”, que consta d’una visita nocturna i teatralitzada, i que tindrà lloc els dies 21 i 28 de juliol, així com l’11 d’agost. L’1 i el 2 de setembre es celebrarà una jornada, per a que tothom puga conèixer com es treballa en les excavacions finançades pel Museu de Prehistòria de València.

Per a més informació: 962 885 264 o 645 977 022 o al correu electrònic visites@bolomor.com.

La Bastida de les Alcusses, la llar del guerrer de Moixent

Els jaciments que foment part de la Ruta dels Ibers de València també ofereixen visites guiades que ens permetran conèixer el ric patrimoni de l’època ibèrica, una cultura singular que es desenvolupà en el nostre territori entre els segles VI i II a.C.

El poblat de la Bastida de les Alcusses de Moixent ens ha permés recuperar ceràmiques ibèriques i gregues, ploms escrits en llengua ibèrica, instruments agrícoles i el cèlebre guerrer de Moixent. De l’assentament destaca el seu sistema defensiu format per una muralla que arriba als 4 metres d’amplària amb diverses torres adossades i quatre portes d’accés. A més, el jaciment compta amb una reconstrucció d’una casa ibèrica, plafons i maquetes interpretatives i itineraris senderistes i miradors.

Les visites guiades a aquest jaciment es realitzaran de dimarts a dissabte de 10 a 14 hores i de 18 a 20 hores i els diumenges només amb horari de matí. Excepte des de l’11 al 15 d’agost i del 21 al 24 d’agost, que l’horari serà de dimecres a dissabte, només pel matí. A més, els dies 22 i 23 de setembre, el jaciment celebrarà les seues ja tradicionals jornades de portes obertes que, baix el nom “Viu un cap de setmana amb els ibers”, versaran en aquesta edició al voltant de l’alimentació en l’època ibèrica.

Per a més informació: 687 836 717 o 687 836 545.

El Molón de Camporrobles, un jaciment amb restes ibèriques i islàmiques

Del jaciment del Molón, a Camporrobles, es pot destacar el complex sistema defensiu que protegeix la part oriental del recinte del qual es conserven diversos panys de muralla, restes d’una torrassa, la porta principal i diversos antemurals i també un fossat tallat en la roca. Es conserven així mateix algunes estances obertes a un espai central on hi ha una gran cisterna. Al jaciment hi ha també restes d’època islàmica dels segles VIII al X d.C, període del qual destaquen les restes d’una mesquita i un albacar.

Aquest conjunt arqueològic de l’època ibèrica i el seu centre d’interpretació ofereixen visites guiades els dissabtes de 9 a 13 hores i de 16 a 20 hores, i els diumenges només en horari de matí. Durant la Setmana Cultural del municipi, que tindrà lloc del 23 al 29 de juliol, i durant les festes d’agost, del 13 al 19 d’agost, es realitzaran visites guiades tots els dies, per a veïns i visitants. A més, les visites es poden concertar qualsevol dia.

Per a més informació: 962 181 006 o 637 593 568.

Los Villares: l’antiga ciutat ibèrica de Kelin

El jaciment de Los Villares, a Caudete de las Fuentes, identificat com l’antiga ciutat ibèrica de Kelin, té una extensió aproximada de deu hectàrees, encara que sols s’ha excavat i consolidat parcialment. Va aconseguir el seu màxim esplendor entorn els segles IV-III a.C., i arribà a convertir-se en capital d’un ampli territori iber. La llarga ocupació permet veure l’evolució de l’estructuració interna i l’arquitectura.

La ciutat ibèrica de Kelin ofereix un “Estiu en Kelin”, amb visites guiades de dijous a diumenge tant a la renovada col·lecció museogràfica com al jaciment. A més, el 21 de juliol es celebrarà “Una nit d’estiu en Kelin”, amb sopar de pa-i-porta i activitats al voltant de l’arqueologia i l’astronomia.

Per a més informació: 962 319 002.

El Puntal dels Llops: Una fortalesa de defensa i vigilància

El Puntal dels Llops d’Olocau gaudirà d’un horari especial d’estiu per les visites guiades, de 9:30 a 13:30 hores, de dimecres a diumenge. Fortalesa per a la defensa i vigilància del territori edetà, ocupada entre els segles V i II a.C. Va ser la residència d’un aristòcrata, membre de l’elit guerrera eqüestre d’Edeta, la seua família i la gent de depenia d’ella. Destaca la seua impressionant muralla, la torre de guaita i un conjunt d’habitacions obertes a un carrer central que recorre longitudinalment l’assentament.

Per a més informació 672 794 404 o puntal.llops@olocau.es.

Tallers didàctics a l’assentament ibèric del Torrejón de Gàtova

L’assentament ibèric del Torrejón de Gàtova, una gran torre rectangular que va ser utilitzada entre els segles IV i el II a.C, ofereix visites guiades, amb reserva prèvia, tots els matins de juliol i agost. A més, emmarcat en la Setmana Cultural de Gàtova, del 6 al 12 d’agost, es realitzaran tallers didàctics relacionats amb el món iber, que complementaran la informació de les visites guiades al jaciment.

Per a més informació: 964 126 001 o ayuntamientogatova@gmail.com.

La Celadilla, un poblat que fou destruït al 350 a.C

A Ademuz, al poblat ibèric de la Celadilla, s’oferiran visites guiades tots els dilluns i dimarts a les 18:30 hores i qualsevol dia concertant una cita prèvia. La Celadilla va ser un assentament iber que, per les investigacions i excavacions, va ser una xicoteta aldea que va ser destruïda en un incendi al voltant de l’any 350 a.C.

Per a més informació: 978 782 267 o 673 505 131, o al correu electrònic touristinfo_ademuz@gva.es.

Lliría ofereix visites al Tossal de Sant Miquel i al Castellonet de Bernabé

Llíria oferirà visites guiades, amb concertació prèvia, als jaciments de Tossal de Sant Miquel i Castellet de Bernabé.

El Tossal de Sant Miquel és una gran ciutat habitada entre els segles V i II abans de la nostra era, identificada amb l’antiga Edeta. Va ser el lloc de residència d’una elit aristocràtica i guerrera que controlava un ampli territori en que es disseminaven aldees i caserius dedicats a l’explotació dels recursos agrícoles i ramaders. La zona visitable permet apreciar el traçat urbanístic de la ciutat, amb carrers disposats al llarg de terrasses escalonades i cases de dos pisos. Edeta és coneguda sobretot per la seua col·lecció de vasos decorats en els quals apareixen representades les elits de la societat edetana realitzant activitats col·lectives idealitzades en ocasió de festivitats, celebracions i ritus de pas, i pels textos escrits que acompanyaven aquestes decoracions que constitueixen el major arxiu epigràfic ibèric conegut.

El Castellet de Bernabé és un caseriu murallat destinat a l’explotació agrària i ramadera, ocupat entre els segles V i III a.C. Va ser la residència d’una família de l’elit edetana, que convivia amb un grup de persones al seu servei. Un camí enllosat recorre la muralla fins a una porta que dóna pas a un carrer central des del qual s’accedeix a tots els departaments. Restes carbonitzades d’ordi, oliva, raïm, figa, poma o bellota, testimonien les principals espècies cultivades.

Per a més informació: 962 791 522 o turisme@lliria.es.

Tòs Pelat: una important ciutat entre Edeta i Arse

Per últim, el jaciment ibèric de Tòs Pelat de Montcada ofereix visites guiades els dissabtes 28 de juliol i 25 d’agost. Gràcies a la seua posició, entre les grans ciutats d’Edeta i Arse va exercir un paper d’intermediació comercial entre ambdues. S’ha excavat la part frontal d’una gran muralla que el delimitava amb torres, i un sector de grans habitatges i part d’un carrer. La muralla i les cases es van construir amb les tècniques tradicionalment ibèriques, amb sòcol de pedres de maçoneria i murs fets amb atovons.

Per a més informació: museu@moncada.es.

Les activitats en tots el jaciments són gratuïtes, a excepció d’Ademuz, Tavernes de la Valldigna i Llíria. Per a participar de les activitats i reservar les visites guiades s’ha de contactar amb els correus i telèfons que estan a disposició de tots i totes a la pàgina web del Museu de Prehistòria de València.