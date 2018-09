Esports De la Vega i Carlos de Massalfassar, campions del Trofeu Diputació de València de Frontó La parella representativa de l’Ajuntament de la localitat que va ser escenari de la final va vèncer a Genovés II i Adrián de Museros

La joventut va poder amb la veterania el diumenge, al frontó municipal d’Almussafes, on la formació local integrada per De la Vega i Carlos de Massalfassar es van proclamar campions del XIII Trofeu Diputació de València de Frontó. La parella representativa de l’Ajuntament de la localitat que va ser escenari de la final va vèncer a Genovés II i Adrián de Museros pel resultat de 41 per 15.

Van començar al traure els rojos, representants de Museros, que van tirar d’experiència per tractar de fer front als seus contrincants. Però Lluís i Carlos van estar intractables des del principi fins al final, i pràcticament sense errades van volar cap a la victòria.

Només van fallar quasi al tram final de l’enfrontament, on l’àmplia diferència a l’electrònic els va permetre relaxar-se un poc en el seu joc. El rest local va deixar meravellat als espectadors que es van acostar a la canxa de l’Horta Sud. Un frontó que des d’aquest diumenge portarà el nom del president del club, José Ventura i Salvador.

Amb la disputa d’esta gran final ha finalitzat un torneig que ha recorregut els frontons de la Comunitat oferint autèntiques exhibicions als espectadors que han volgut gaudir d’aquesta modalitat de la pilota valenciana.

De la Vega i Carlos de Massalfassar sumen al seu palmarès el primer títol del Diputació de València de Frontó, i es situen al cim del frontó. Els dos joves participants van rebre l’estima i el suport de la seua gent en un dia que mai podran oblidar.

No es va perdre la cita el president de la Diputació de València, Toni Gaspar; la diputada de Joventut, Esports i Igualtat, Isabel García; el coordinador de pilota valenciana de la Generalitat, Sebastià Giner; Pepe Cataluña, vicepresident de la Fundació per la Pilota Valenciana i el president de la Federació, José Daniel Sanjuan. També van voler acompanyar als seus pilotaris els alcaldes de les localitats d’Almussafes, Massalfassar, Genovés i Museros.