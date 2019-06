Societat Valencia Shopening Night 2019: la nit de les compres serà esta vegada tot un dia de descomptes a la ciutat Este dijous, 6 de juny, se celebra «la primera gran festa de l'estiu», que espera una afluència entre 80.000 i 100.000 persones

València celebra este dijous, 6 de juny, una nova edició de la ja tradicional Shopening Night2019, que es desenvoluparà sota el lema «Colors Pop». La principal novetat d'esta nova convocatòria és que els descomptes en les compres es realitzaran al llarg de tota la jornada, i no estrictament a partir de les 20.00 hores, com en les edicions prèvies.

El regidor en funcions de Comerç, Carlos Galiana, ha presentat la iniciativa i ha convidat la ciutadania a participar d'esta proposta «que suposa una oportunitat de reivindicar la marca València i de promocionar la ciutat en un ambient festiu i de trobada», ha afirmat. L'edil ha subratllat que «és el comerç de proximitat el que dona personalitat a una ciutat».

Acompanyat per una representació de l'organització (Paco Alós, de Caixa Popular; Paco Mora, de Grecotex; i l'especialista en moda Josep Lozano), el regidor de Comerç en funcions ha destacat l'elevada participació de comerços que registra esta nova edició, que arriba a al voltant de 200. «És una nit per gaudir, per mostrar el comerç d'una altra manera i propiciar una trobada diferent entre venedors i clientela», ha assegurat.

Si bé els descomptes començaran de matí o de vesprada el dijous 6 de juny, segons els locals, la celebració en si arrancarà a les 20.00 hores: amb música, tallers, actuacions i performances, propostes gastronòmiques, DJs, sortejos, i fins i tot servici de cangurs. Esta nova edició, «la primera gran festa de l'estiu», espera una afluència entre 80.000 i 100.000 persones.

Tota la informació està disponible en la web http://shopeningnight.es. A més, l'organització actualitzarà les novetats en els seus perfils en xarxes socials, en Facebook i Instagram.