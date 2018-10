Càncer de mama «València contra el càncer»: activitats, recorregut de la carrera i talls de trànsit del diumenge 21 El 100% dels ingressos provinents de les inscripcions d’este esdeveniment estan destinats a projectes d’investigació oncològica

L’Associació Espanyola contra el Càncer, AECC celebra la III acció solidària «València contra el càncer» el pròxim 21 d’octubre al passeig de l’Albereda. El 100% dels ingressos provinents de les inscripcions d’este esdeveniment estan destinats a projectes d’investigació oncològica.

La jornada, repleta d’activitats, s’iniciarà a les 9:00 h del matí amb una carrera inaugural («Run Càncer») de 5 quilòmetres. Seguidament, a les 9:05 h començarà una patinada popular no competitiva, i de les 9:30 h fins les 12:30 h el públic podrà gaudir d’una masterclass de spinning. Bestcycling i els seus instructors lideraran el curs, que podrà acollir fins a 800 ciclistes. Estarà dividit en 3 torns diferents d’una hora mínima per participant, sent les tres hores de duració de la classe el màxim establert.

La segona tanda d’activitats esportives començarà a les 10:00 h amb una marxa nòrdica no competitiva de 5 quiilòmetres, i tan sols cinc minuts després del seu inici, una marxa a peu no competitiva i també de 5 quilòmetres. El preu de totes les inscripcions és de 5 €, exceptuant la masterclass de spinning que costarà 12 €.

«València contra el càncer», que s’enmarca dins del cicuit RunCàncer-AECC València, un dels circuits solidaris més grans d’Europa, ja ha reunit a més 30.000 persones en esdeveniments anteriors.

Talls de trànsit

Els carrers afectats per la celebració d’este esdeveniment són: el Passeig de l’Albereda (entre el Pla del Real i el Pont de l’Exposició), carrer de la Justícia, Porta de la Mar, General Palanca, General Tovar, carrer de la Pau, Plaça de la Reina, Sant Vicent Màrtir, Plaça de l’Ajuntament, avinguda del Marquès de Sotelo, carrer de Xàtiva, Guillem de Castro, Blanqueria, Comte de Trénor, Pintor López i Pont del Real.

La zona de l’Albereda, entre Pla del Real i el Pont de l’Exposició, es tancarà al trànsit des de les 5:00 h fins les 13:00 h i s’habilitarà un carril de circulació en el carrer Xàtiva des de Marquès de Sotelo fins al carrer de Jesús. També es deixarà obert l’accés al túnel de Guillem de Castro des del carrer de Quevedo.