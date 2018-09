Educació La Universitat de València, la tercera millor d’Espanya en productivitat científica segons el rànquing de Taiwan Només la superen la de Barcelona i l’Autònoma de Barcelona en el conjunt de l’Estat

La Universitat de València es consolida com a tercer centre d’ensenyament superior espanyol per cinqué any consecutiu al rànquing de Taiwan, en el que a més avança tant a escala internacional com europea. La classificació, que valora el rendiment en publicacions científiques i cites dels 800 millors centres universitaris del món, també constata que la institució valenciana ha millorat en la majoria de les matèries i camps analitzats.

Així, la Universitat ha aconseguit situar-se en el lloc 215 mundial (pel 232 de l’any 2017) i en la posició 87 a Europa (la 93 en l’any anterior), en una classificació que en l’àmbit mundial encapçalen les universitats de Harvard, Stanford i Johns Hopkins. En el rànquing, publicat l’agost, a la Universitat de València només la superen la de Barcelona i l’Autònoma de Barcelona en el conjunt de l’Estat.

Pel que fa als sis camps de coneixement analitzats, l’entitat valenciana millora de manera general a escala internacional, situant-se en les següents posicions: Agricultura (126), Ciències Naturals (136), Medicina Clínica (237), Ciències Socials (298) i en el rang 301-350 en Ciències de la Vida i en el de 351-400 a Enginyeria. D’aquestes disciplines, en l’àmbit espanyol manté posicions i en Medicina Clínica inclús avança del quart al tercer lloc de la classificació.

Pel que fa a matèries, el National Taiwan University Ranking (NTU) n’analitza 14. A escala espanyola, la Universitat de València és primera en Ciències Agrícoles (47 del món) i segona en Física (144 a escala global). A més, és tercera en Química (132 del món), Medi Ambient i Ecologia (160 internacional), i Farmacologia i Toxicologia (188 mundial). En les dues últimes disciplines ha avançat, a més, una posició respecte a 2017.

Pel que fa a la classificació internacional, la Universitat ha millorat en la majoria de les matèries objecte d’anàlisi al NTU: Ciències Agrícoles, Enginyeria Civil, Enginyeria Química, Química, Enginyeria Elèctrica, Medi Ambient i Ecologia, Ciències de la Terra, Enginyeria Mecànica i Farmacologia i Toxicologia.

El National Taiwan University Ranking s’actualitza cada any i el seu proveïdor de dades bibliomètriques és Essential Science Indicators – Clarivete Analytics. Els indicadors generals utilitzats són tres. D’una banda la productivitat investigadora (amb el 25% de la valoració), que inclou el nombre d’articles de l’any en curs publicats i durant els últims 11 anys. També l’impacte de la investigació (35%), el qual inclou el nombre de cites en els últims dos anys, onze anys i la mitjana del període més llarg. El tercer indicador general és la investigació d’excel·lència de cada centre (45%), on s’avalua l’índex H dels últims dos anys, el nombre d’articles més citats, i el nombre d’articles de l’any en revistes d’alt impacte.