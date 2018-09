Cultura El Teatre Romà acull la fase final del XIII Concurs Nacional de Teatre Clàssic Grecollatí El Ministeri d'Educació organitza un any més este concurs dirigit a l'alumnat que tindrà lloc divendres 21 de setembre

El Teatre Romà de Sagunt acollirà la fase final del XIII Concurs Nacional de Teatre Clàssic Grecollatí, organitzat pel Ministeri d'Educació, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de Sagunt.

Divendres que ve 21 de setembre, a les 9.00 hores donarà començament la fase final amb els 6 grups finalistes i a les 18.00 hores tindrà lloc la cerimònia de lliurament de premis. Estos muntatges de les tragèdies, comèdies o drames de les obres clàssiques, la seua adaptació didàctica i la posterior representació teatral, en els propis centres o en festivals juvenils, suposen un esforç d'energia i vitalitat per part dels alumnes i professors, conservant viva la tradició de la cultura clàssica, al mateix temps que mostra la vigència del teatre clàssic en la cultura occidental, en general, i en el panorama teatral actual, en particular.

El regidor d'Educació, José Manuel Tarazona, ha destacat que, si Sagunt “és Capital Cultural Valenciana, és també per la tradició i el foment del teatre clàssic mitjançant els muntatges de teatre grecollatí dins de l'àmbit educatiu. Som capdavanters en l'estat espanyol, no hi ha dubte”. Tarazona, ha assegurat que, per estos motius, “Sagunt ha sigut escollida pel Ministeri d'Educació per a celebrar la fase final del concurs, que serà en el nostre mil·lenari Teatre Romà”. A més, el regidor ha recordat que serà gratuït i obert a tot el públic.

Les actuacions estan dividides en tres modalitats: la modalitat A1, Categoria de tragèdia grega/llatina o comèdia grega; la modalitat B, Categoria de promoció de la cultura i el teatre clàssic per a alumnes de l'ESO; i modalitat A2, Categoria de comèdia llatina.

En la modalitat A1, a les 9.00 hores, el grup “La Nave Argo” del Col·legi Immaculada Jesuïtes d'Alacant interpretarà Hipólito, d’Eurípides; i a les 10.30 hores el grup “Noite Bohemia” de l'IES Ramón Menéndez Pidal de la Corunya interpretarà Troyanas, d’Eurípides.

En la modalitat B, a les 12.00 hores el grup “Ditirambo” de l'IES Cencibel de Villarrobledo interpretarà Pandora, el bello mal; a les 13.00 hores el grup “In Albis Teatro” de l'IES Fuente Nueva de Sevilla interpretarà Anagnórisis.

En la modalitat A2, a les 15.00 hores el grup “Párodos” de l'IES Siberia Extremeña de Talarrubias interpretarà Mostellaria, de Plauto; a les 16.30 hores el grup “Noite Bohemia” de l'IES Ramón Menéndez Pidal de la Corunya interpretarà Miles Gloriosus, de Plauto.

El Concurs Nacional de Teatre Clàssic Grecollatí per a grups d'alumnes d’ESO va ser creat pel Ministeri d'Educació l'any 2005 amb la finalitat de fomentar la difusió dels muntatges teatrals realitzats pels nombrosos grups de teatre en centres educatius de tota Espanya.