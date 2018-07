Oci Sona la Dipu exposa el cartell amb els dotze grups seleccionats per la final de 2018 En aquesta nova edició hi haurà una gran varietat de diferents gèneres musicals

El Sona la Dipu 2018 ja coneix a les seues bandes semifinalistes. Després de la deliberació del jurat titular, el Butlletí Oficial de la Província de València ha fet oficial aquest dimecres el 'cartell' amb les dotce bandes seleccionades per a l'edició d'enguany del programa musical de la Diputació, sense oblidar els dos grups suplents.

Fuego Amigo, Kill The President!, L'Home Brut, Linqae, Los Invaders, Mr. Perfumme, NUC, Periferia Norte , The Seafood Special, Tin Robots, Twise i Yo Diablo són els dotze grups seleccionats per Amalia Garrigòs, Kiko Tur, María Carbonell, Marta Moreira i Quique Medina com a jurat titular. El mateix jurat també ha designat com a suplents a Paco Mira i Samuel Reina.

Aquesta selecció demostra la forta aposta del programa per la música de València en diferents formats, ja que s'inclou la presència de gèneres musicals molt diferents com el hardcore, el rock alternatiu, el hip-hop, el rock electrònic, el rockabilly, el folk o la música d'autor.

En les novetats de la nova edició destaca que solament hi haurà un guanyador i que no haurà d'eixir un finalista de cada semifinal, ja que el jurat valorarà als grups dins de tota la fase de les semifinals. El aspect positiu d'aquest canvi, es que s'evita que s'excloga als grups que participen junts en una semifinal. D'altra banda, es mantenen en sis els concerts de semifinals, a més de la final i el concert de presentació del guanyador.

En 2018 Sona la Dipu manté la fórmula iniciada en 2016, on les bandes participants en el concurs i les no seleccionades poden formar part dels grans festivals de música nacionals i introduir-se gràcies a açò en el món discogràfic. Quant a la banda guanyadora, obtindrà com a premi l'enregistrament d'un CD o vinil amb els seus temes, com van fer Dûrga i Frida en la passada edició.