Esport La Selecció Valenciana de Pilota, cap a Holanda per a disputar l'Europeu l'equip ha visitat la Diputació de València abans de partir a la competició, on debutarà el dijous 2 d'agost

Les jugadores i jugadors de la Selecció Valenciana de Pilota han visitat aquest divendres la Diputació de València, abans de partir rumb a Holanda per a disputar l'Europeu de Pilota. “No és bo posar-se objectius tan elevats, però som els actuals campions del món en diverses modalitats i hem d'anar a guanyar”, ha assenyalat el capità del combinat autonòmic, Genovés II.

Per al capità de la Selecció Valenciana de Pilota, “el suport institucional sempre és important, perquè en cas contrari seria complicat mantenir un esport que estava oblidat després d'haver desaparegut durant anys de la televisió”. En aquest sentit, el president de la Diputació, Toni Gaspar, ha recordat que “la pilota i aquesta institució fa molts anys que van de la mà”. En la seua primera recepció oficial en el seu despatx després de ser nomenat president, Gaspar ha destacat la competitivitat d'uns esportistes que “estan acostumats a jugar sense descans durant tot l'any, per la qual cosa segur que tornaran d'Holanda sent de nou referents”.

En la mateixa línia s'ha expressat la vicepresidenta, Mª Josep Amigó, que s'ha mostrat encantada de “recolzar al nostre esport per excel·lència, transmetent a la Selecció Valenciana tota la nostra força per a aquest torneig, on segur que la Comunitat Valenciana queda en bon lloc”.

El debut de la selecció està previst per a les 9.00 hores del matí del dijous 2 d'agost, quan nostres xiques trepitgen la gespa de la pista de joc internacional per a jugar contra Itàlia. El combinat femení tindrà la seua segona partida a les 12.00 hores contra l'equip de Bèlgica i tancarà la participació en joc internacional davant l'equip amfitrió dels Països Baixos.

Quant a l'equip masculí, arrancarà la seua marxa per aquest Europeu a partir de les 10.00 hores, també el dia 2 d'agost, amb la disputa de la partida contra un gran equip com és l'amfitrió, Països Baixos. Tot seguit jugaran contra l'equip de França, on tractaran de tancar el pas a la fase final d'aquesta modalitat. La final femenina es programa per a les 14.00 hores i la masculina per a les 15.00 hores.

El divendres 3 d'agost arribarà el torn del wallball; Ana Belén Giner disputarà dos partits individuals seguits, primer contra Harmke (Països Baixos) i el segon contra Amaia (País Basc). Mar i Mónica debutaran en un partit que les enfrontarà entre elles, mentre que l'inici en la competició de Victoria serà ni més ni menys que contra la subcampiona del món, Marrit (Països Baixos). En la competició per equips, els xics arrancaran contra Itàlia i després es mesuraran a l'equip belga, per a acabar la liguilla contra França. L'equip femení començarà contra Anglaterra i després contra les belgues.

L'última jornada, segurament la més esperada, tindrà lloc el dissabte 4 d'agost amb la modalitat de ‘llargues’. Els nostres tindran les seues dues partides de liguilla a les 12.00 i les 14.00, debutaran contra els amfitrions en un partit difícil, per a mesurar-se després contra els quals a priori són els rivals menys forts d'aquesta modalitat.

La Diputació a Amsterdam

L'expedició valenciana que la setmana vinent es desplaçarà a la ciutat holandesa de Franeker comptarà amb la presència de la diputada d'Esports, Isabel García, que assegura que “el suport de la corporació no és sol econòmic, també és moral i d'acompanyament per a demostrar a aquestes jugadores i jugadors que volem estar molt prop del món de la pilota”.

García ha insistit que “aquestes jugadores i jugadors són molt competitius i sempre posen el llistó molt alt”, cosa que comparteix el president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuán, que admet que “ara amb els últims entrenaments pot haver-hi nervis, però a Holanda estarem preparats per a repetir els èxits que ha collit aquesta selecció en altres campionats”.

Sanjuán considera que “en aquesta etapa política s'ha fet un pas més en el suport a la pilota, tant en clubs com en dones i en el món professional; podem dir que eixa col·laboració s'està donant a tots els nivells”.