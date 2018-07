Oci Sagunt a Escena estrena la temporada al Teatre Romà A partir de demà, dimecres 1 d'agost, l'emblemàtic monument saguntí acollirà el primer dels espectacles de 2018

ABC

@ABC_CValenciana VALÈNCIA Actualizado: 31/07/2018 14:16h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El festival Sagunt a Escena arriba al Teatre Romà. L'obra Antígona de la companyia La Ferroviaria serà l'encarregada demà, dimecres 1 d'agost, d'inaugurar la temporada de representacions en este emblemàtic monument saguntí.

Després de començar amb els espectacles de l’Off Romà, Sagunt a Escena 2018 estarà present en el Teatre Romà de Sagunt de l'1 d'agost al 2 de setembre amb actuacions a les deu i mitja de la nit. La primera, Antígona, de La Ferroviaria. Es tracta d'una obra dirigida per Paco Macià, en valencià, i coproduïda per Teatros de Murcia-Romea, Tcm-Festival Internacional de Teatro de San Javier, Institut Valencià de Cultura, Sagunt a Escena i l'Ajuntament d'Elx. El repartiment està compost per Eloísa Azorín, Enric Juezas, Morgan Blasco, María Muñoz, Marino Muñoz, Clara Crespo i Claudia Garón. La música està a càrrec de Francisco Contreras Niño de Elche.

Antígona es presentarà com una versió lliure inspirada en els textos de Sòfocles i d'altres autors que han revisitat una de les grans tragèdies de la humanitat. La universalitat del mite d’Antígona encarna en la dona protagonista el conflicte entre els drets dels morts i les lleis de l'Estat, un dilema etern en totes les societats. L'obra oferix la possibilitat d'una posada en escena actual i renovada amb els llenguatges que ens són propis.

El preu de les entrades és des de 10 euros i poden adquirir-se en les taquilles de l'Ajuntament de Sagunt, en el Teatre Principal de València o a través de la pàgina web.